Điều chỉnh Quy hoạch Lâm Đồng đến năm 2050 có gì?

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế biển cũng được Lâm Đồng xây dựng làm không gian tăng trưởng mới. Ảnh: Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đây là bản quy hoạch đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận. Tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập rộng hơn 24.239,1 km2, gồm 124 đơn vị hành chính cấp xã, trải dài từ cao nguyên xuống biển.

Tăng trưởng 2 con số, thu nhập bình quân đầu người 8.000 USD /năm

Quyết định số 2786/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định Lâm Đồng là tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm phát triển năng động, bền vững của duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tỉnh sẽ phát triển theo cấu trúc “cao nguyên - trung du - duyên hải”. Địa phương hình thành 6 hành lang kinh tế liên vùng; 7 vùng phát triển kinh tế - xã hội và 19 tiểu vùng phát triển trong cùng một cấu trúc phát triển thống nhất.

Về kinh tế, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 210 triệu đồng, tương đương 8.000 USD . Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 30%. Thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm.

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển sang dịch vụ và công nghiệp. Trong đó, khu vực dịch vụ chiếm 39-40%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32-33%, nông - lâm - thủy sản chiếm 28,5-29%.

Để đạt mục tiêu, tỉnh dự kiến cần 1- 1,1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, tương đương 38- 42 tỷ USD . Trong đó, vốn ngân sách chiếm 18-20%, còn lại là vốn huy động ngoài ngân sách.

Mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

Có khu kinh tế ven biển, xây loạt hạ tầng chiến lược

Tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng xác định 4 đột phá chiến lược gồm phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển các cụm ngành và chuỗi giá trị kinh tế mũi nhọn; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đặc thù và mô hình quản trị địa phương.

Không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc cao nguyên - trung du - duyên hải, chia thành 7 vùng kinh tế - xã hội. Cao nguyên tập trung nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Trung du làm công nghiệp chế biến, năng lượng, logistics. Duyên hải là không gian tăng trưởng mới với kinh tế biển.

Tỉnh sẽ hình thành khu kinh tế ven biển ở phía đông nam, quy mô khoảng 75.000 ha, gồm cả phần đất và biển. Trọng tâm là Trung tâm Năng lượng Sơn Mỹ với điện khí LNG, cùng cảng biển, khu thương mại tự do và khu công nghệ cao. Riêng khu công nghệ cao của tỉnh rộng 600 ha.

Đến năm 2030, Lâm Đồng phát triển 35 khu công nghiệp và 74 cụm công nghiệp. Tỉnh ưu tiên chuỗi bô xít - alumin - luyện nhôm - chế biến sâu sau nhôm và chế biến sâu titan, hướng tới thành trung tâm năng lượng và công nghiệp nhôm của quốc gia.

Hạ tầng giao thông cũng được tỉnh xác định là nền tảng quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ.

Bên cạnh các tuyến cao tốc kết nối với Khánh Hòa, TP.HCM, tỉnh sẽ làm tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa nối ven biển với cao nguyên và biên giới. Cảng biển Lâm Đồng được nâng từ loại II lên loại I. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nâng lên tiêu chuẩn 4E, đồng thời xây mới và đưa vào khai thác Cảng hàng không Phan Thiết.

Về đô thị, đến năm 2030 toàn tỉnh có ít nhất 38 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa trên 50%. Đến năm 2050 nâng lên ít nhất 43 đô thị, liên kết thành mạng lưới. Đà Lạt được xác định là điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam và Đông Nam Á, với các đô thị vệ tinh Lạc Dương, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng để giảm áp lực.