Novaland đề xuất tham gia xây dựng mô hình xã, phường XHCN tại Lâm Đồng

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Novaland đề xuất tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại khu vực NovaWorld Phan Thiet.

Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Novaland Bùi Thành Nhơn báo cáo các vướng mắc tại buổi họp. Ảnh: NVL.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây, lãnh đạo Tập đoàn Novaland cho biết đã đăng ký tham gia đóng góp nguồn lực vào quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, đồng thời đề xuất lựa chọn khu vực dự án NovaWorld Phan Thiet làm địa bàn triển khai thí điểm khi có chủ trương và hướng dẫn cụ thể.

Đại diện Novaland cho biết việc tham gia xây dựng này là hoạt động hưởng ứng của khối doanh nghiệp tư nhân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Doanh nghiệp khẳng định việc lựa chọn địa bàn thí điểm, ban hành bộ tiêu chí cũng như công nhận kết quả thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng; doanh nghiệp chỉ đóng vai trò đồng hành thông qua việc đóng góp nguồn lực tài chính, hạ tầng và kinh nghiệm quản lý, vận hành khi được giao nhiệm vụ.

NovaWorld Phan Thiet là dự án du lịch - nghỉ dưỡng quy mô gần 1.000 ha tại phường Tiến Thành (khu vực Phan Thiết), có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD . Dự án được quy hoạch với gần 20.000 sản phẩm gồm biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng và nhà phố thương mại.

Theo Novaland, giai đoạn 1 của dự án đã đưa vào vận hành một số hạng mục như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf, công viên giải trí, quảng trường biển, khu thể thao và các khu dịch vụ. Tính đến tháng 6, khoảng 1.500 căn biệt thự và nhà phố đã được bàn giao, trong đó hơn 1.000 căn đã đưa vào khai thác cho thuê.

Novaland cho biết ngày 12/10/2025, dự án đã được cấp lại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để triển khai giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028.

Doanh nghiệp cũng giới thiệu định hướng phát triển NovaWorld Phan Thiet theo mô hình đô thị du lịch, thể thao biển kết hợp chăm sóc sức khỏe, phù hợp với xu hướng Kinh tế bạc (Silver Economy) trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Một số hoạt động đang được triển khai gồm các sự kiện thể thao thường niên và trung tâm cấp cứu, phòng khám chất lượng cao hợp tác với các đơn vị chuyên môn.

Theo đánh giá của Novaland, dự án hiện có một số điều kiện thuận lợi về hạ tầng, không gian sống, dịch vụ du lịch, thể thao, chăm sóc sức khỏe, hạ tầng số và các thiết chế văn hóa - cộng đồng.

Do phần lớn hạ tầng giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, doanh nghiệp cho rằng việc tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại khu vực này có thể được triển khai khi địa phương ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn cụ thể.

Tại buổi làm việc, Novaland cam kết thực hiện theo các quy định, tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, kiến nghị tỉnh Lâm Đồng sớm ban hành hướng dẫn về lộ trình, bộ tiêu chí áp dụng trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của dự án và tạo điều kiện phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận những đóng góp của Novaland đối với sự phát triển du lịch, dịch vụ, văn hóa, thể thao và giải trí của địa phương trong thời gian qua.

Ông đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan xác định rõ lộ trình, giải pháp và trách nhiệm của từng đơn vị nhằm tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Đối với các đề xuất đầu tư mới của Novaland, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, trên cơ sở phù hợp với tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp đối với địa phương, đồng thời đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp xử lý các nội dung đã được thống nhất tại buổi làm việc. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp để báo cáo, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.