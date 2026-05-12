Ông Bùi Thành Nhơn không còn là người đại diện pháp luật của Novaland

Sau khi chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục rút khỏi vai trò người đại diện theo pháp luật tại Novaland.

Ông Bùi Thành Nhơn rút khỏi vai trò người đại diện pháp luật tại Novaland. Ảnh: NVL.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố thông tin việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Novaland sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty.

Trước khi thay đổi, cơ cấu người đại diện pháp luật của Novaland gồm 3 cá nhân là ông Bùi Thành Nhơn - cựu Chủ tịch HĐQT; ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc và ông Cao Trần Duy Nam - Phó tổng giám đốc.

Cùng với thay đổi này, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất cũng ghi nhận vốn điều lệ của Novaland đã tăng lên 22.345 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp hoàn tất phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Novaland vừa có nhiều thay đổi ở cấp lãnh đạo. Mới đây, HĐQT đã bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Novaland cho biết doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang chuyển dần từ giai đoạn phục hồi sang chu kỳ phát triển bền vững, hướng đến đảm bảo quyền lợi của cổ đông, khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng .

Để đạt được kế hoạch này, từ những tháng đầu năm, các dự án trọng điểm đã tiếp tục được triển khai thi công sôi động. Tại Aqua City, nhiều phân khu được triển khai với cường độ cao; trong khi NovaWorld Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiết ghi nhận tiến độ tại các hạng mục như The Tropicana, Habana Island, Vip Ocean Villa, khách sạn Novotel Phan Thiết, Royal Mansions giai đoạn 1.

Ở khu vực trung tâm TP.HCM, hai dự án Victoria Village và The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến lần lượt bàn giao trong năm 2026.

Với tiến độ này, doanh nghiệp kỳ vọng số lượng sản phẩm hoàn thành để bàn giao sẽ tăng trong các quý tới, hướng tới mục tiêu 2.651 sản phẩm trong năm 2026. Đồng thời, công tác pháp lý cũng được thúc đẩy với kế hoạch cấp hơn 4.347 sổ hồng tại các dự án ở TP.HCM; riêng Aqua City dự kiến bàn giao 752 sổ tại các phân khu từ tháng 6.

Trong quý I, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 1.778 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cung cấp dịch vụ. Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hợp nhất 860 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 480 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.