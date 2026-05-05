Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu Novaland?

Cổ phiếu NVL của Novaland tiếp tục gây áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư khi giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp với dư bán gần 45 triệu đơn vị.

Ông Bùi Thành Nhơn đã nhường vị trí Chủ tịch Novaland cho con trai Bùi Cao Nhật Quân và chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG. Ảnh: NVL.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tái hiện trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” quen thuộc trong phiên 5/5 khi VN-Index được kéo lên chủ yếu nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu trên bảng điện tử vẫn chìm trong sắc đỏ.

Ngay từ đầu phiên, thị trường giao dịch tương đối thận trọng trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn dè dặt sau nhịp biến động mạnh gần đây. Tuy nhiên, lực cầu bất ngờ gia tăng tại nhóm bất động sản vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi nhà Vingroup, cùng sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu dầu khí và ngân hàng đã nhanh chóng kéo chỉ số bứt phá.

Dù vậy, dòng tiền nhìn chung chưa cho thấy sự cải thiện rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt khoảng 24.100 tỷ đồng , tăng hơn 5% so với phiên trước nhưng vẫn ở mức khá khiêm tốn.

Khép lại phiên giao dịch, VN-Index tăng 20,79 điểm (+1,1%) lên 1.874,85 điểm. Trong khi đó, diễn biến trên 2 sàn còn lại kém tích cực hơn khi HNX-Index giảm 2,62 điểm (-1,1%) xuống 247,42 điểm và UPCoM-Index lùi 0,45 điểm (-0,4%) về 127,26 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn sang sắc đỏ bất chấp chỉ số đại diện sàn HoSE tăng mạnh. Toàn thị trường ghi nhận 438 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn), 859 mã giữ tham chiếu và 261 mã tăng (gồm 24 mã tăng trần).

Tại rổ cổ phiếu VN30, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế với 17 mã giảm, 12 mã tăng và duy nhất SSB giữ giá tham chiếu. Tuy nhiên, nhờ sức bật mạnh từ nhóm trụ, chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn vẫn tăng hơn 17 điểm lên 2.032 điểm.

VN-Index giằng co quanh vùng 1.860-1.870 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index đi lên trong phiên hôm nay tập trung gần như hoàn toàn ở bộ đôi VIC (+3,5%) và VHM (+6,5%). Theo ước tính, riêng 2 cổ phiếu này đã đóng góp tới 21 điểm tăng cho chỉ số chung, tức lớn hơn toàn bộ mức tăng của thị trường.

Ngoài ra, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ từ hàng loạt cổ phiếu đáng chú ý như VPB (+3,9%), BSR (+5,9%), VPL (+3,3%), VRE (+4,5%), LPB (+2,3%), GAS (+1,6%), GEE tăng trần và GMD (+3,3%).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhiều mã trụ lớn như VCB (-1,3%), GVR (-2,4%), ACB (-2,2%), HPG (-1,1%), BID (-0,7%), MCH (-1,1%), TCB (-0,8%), SHB (-2,4%) và MBB (-0,6%). Tuy nhiên, lực cản từ nhóm này không đủ lớn để phủ nhận tác động kéo điểm mạnh mẽ từ nhóm dẫn dắt.

Một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất phiên là cổ phiếu NVL của Novaland khi tiếp tục bị bán tháo mạnh và đóng cửa ở mức giá sàn phiên thứ 2 liên tiếp. Đáng chú ý, lượng dư bán sàn cuối phiên vẫn lên tới 44,6 triệu đơn vị, cho thấy áp lực thoát hàng vẫn rất lớn.

Sau phiên giảm sâu, thị giá NVL hiện lùi về 17.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 15% so với vùng đỉnh 3 năm được thiết lập trong phiên 29/4.

Diễn biến điều chỉnh mạnh xuất hiện sau giai đoạn tăng "nóng" hiếm thấy của cổ phiếu này. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, thị giá NVL đã gần như tăng gấp đôi.

Điều đáng chú ý là áp lực bán tháo diễn ra bất chấp kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Novaland ghi nhận doanh thu thuần 3.587 tỷ đồng , tăng 102% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 860 tỷ đồng , đảo chiều mạnh so với khoản lỗ gần 480 tỷ đồng của quý I năm ngoái.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng vừa chứng kiến sự thay đổi đáng kể ở cấp lãnh đạo cao nhất. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ông Bùi Cao Nhật Quân đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, thay thế ông Bùi Thành Nhơn.

Song song với đó, HĐQT Novaland cũng thông qua việc thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG, do ông Bùi Thành Nhơn giữ vai trò Chủ tịch.