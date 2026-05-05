VNG lãi cao nhất 5 năm

Tập đoàn VNG báo lãi trở lại ở mức 125 tỷ đồng trong quý I/2026 trong khi cùng kỳ lỗ 15 tỷ. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty này ghi nhận kể từ quý II/2021.

CTCP Tập đoàn VNG (UPCOM: VNZ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 2.785 tỷ đồng , tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) theo đó tăng mạnh 154%, đạt 470 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ 15 tỷ. Đây cũng mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý II/2021.

Tổng giám đốc Kelly Wong cho biết kết quả kinh doanh quý I năm nay ghi nhận các mảng kinh doanh không còn tăng trưởng riêng biệt. Cả 4 mảng đang tăng trưởng cùng nhau như một hệ sinh thái thống nhất, giúp cho hiệu quả khai thác doanh thu của tập đoàn được nâng lên rõ rệt.

Kết hợp điều này với kỷ luật vận hành, ông cho rằng VNG có thể tái đầu tư mạnh hơn cho những hạng mục có tiềm năng tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong những lĩnh vực mà dữ liệu, người dùng, AI và hạ tầng có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng.

"Chúng tôi cũng sẽ mở rộng quy mô theo định hướng này trong giai đoạn tới”, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, cho biết.

Trong quý I, Trò chơi và Giải trí tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất của tập đoàn với doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ lên 1.938 tỷ đồng , được thúc đẩy bởi mức tăng 48% của tổng booking (đơn hàng đặt trước - PV), đạt 2.461 tỷ. Số lượng người dùng hoạt động theo quý (QAU) đạt 60,7 triệu người, tăng 2%. Trong đó, booking quốc tế đạt 417 tỷ đồng , chiếm 17% tổng tổng booking trong kỳ.

Zalo và AI cũng ghi nhận doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ lên 506 tỷ đồng . Trên nền tỷ lệ người dùng toàn quốc đạt 81%, năng lực thương mại hóa đang tăng tốc với sự tăng trưởng của nhóm giải pháp dành cho doanh nghiệp Zalo Business Solutions.

Zalopay là điểm sáng trong quý khi doanh thu tăng tới 117% lên 216 tỷ đồng . Số lượng người dùng hoạt động cũng tăng song hành 33%, trong khi tổng giá trị thanh toán (TPV) tăng 84% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ tài chính tăng mạnh 507% nhờ hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện.

Mảng kinh doanh B2B - GreenNode - cũng ghi nhận doanh thu 170 tỷ đồng trong bối cảnh mảng này đang tái định hướng năng lực hạ tầng sang các giải pháp AI có giá trị cao hơn.

Doanh thu từ dịch vụ Cloud tăng 44%, trong đó doanh thu AI Cloud tăng gấp 4 lần, riêng mảng giải pháp BFSI (Tài chính - Ngân hàng) tăng tới 82%. Tỷ lệ duy trì doanh thu ròng (NRR) đạt 120%, phản ánh mức độ mở rộng sử dụng dịch vụ của các khách hàng doanh nghiệp hiện hữu.