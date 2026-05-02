Quốc Cường Gia Lai cần chi tiếp 1.600 tỷ 'chuộc' dự án Bắc Phước Kiển

Sau khi chi thêm 100 tỷ đồng trong quý I, Quốc Cường Gia Lai đã hoàn trả tổng cộng 1.300 tỷ đồng liên quan dự án Bắc Phước Kiển, qua đó đưa dư nợ còn lại xuống gần 1.583 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Hải An.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận doanh thu thuần hơn 69 tỷ đồng , giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tiến độ bàn giao căn hộ cho khách hàng chậm lại, kéo doanh thu mảng bất động sản giảm mạnh. Trong kỳ, lĩnh vực cốt lõi này chỉ mang về gần 19 tỷ đồng , lao dốc 76% so với quý I/2025.

Thay vào đó, cơ cấu doanh thu của Quốc Cường Gia Lai chủ yếu đến từ mảng bán điện với gần 32 tỷ đồng và hoạt động bán hàng hóa đóng góp gần 19 tỷ đồng .

Dù doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt hơn 15 tỷ đồng , tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này cho thấy công ty đã tiết giảm đáng kể chi phí vận hành và tối ưu hiệu quả tài chính trong kỳ.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính phát sinh từ vụ án của Trương Mỹ Lan, Quốc Cường Gia Lai cho biết đã tiếp tục hoàn trả thêm 100 tỷ đồng cho Sunny Island trong quý I. Lũy kế đến ngày 31/3, tổng số tiền doanh nghiệp đã thanh toán đạt 1.300 tỷ đồng , qua đó đưa dư nợ phải trả còn lại xuống còn gần 1.583 tỷ đồng .

Khoản thanh toán này nhằm thực hiện nghĩa vụ thi hành án liên quan đến Trương Mỹ Lan, tạo cơ sở để doanh nghiệp nhận lại hồ sơ pháp lý của dự án Bắc Phước Kiển hiện bị cơ quan chức năng tạm giữ.

DOANH THU CỦA QUỐC CƯỜNG GIA LAI SUY GIẢM KQKD hàng quý của Quốc Cường Gia Lai; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 111 131 111 119 69 Lợi nhuận sau thuế

8 3 24 137 15

Tại phiên tòa xét xử vụ án 39-39B Bến Vân Đồn diễn ra hồi tháng 4, lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý để triển khai dự án Bắc Phước Kiển, qua đó đảm bảo quyền lợi cổ đông và đóng góp ngân sách Nhà nước.

Tính đến cuối quý I, chi phí xây dựng dở dang tại dự án này vẫn duy trì ở mức 5.403 tỷ đồng và tiếp tục được ghi nhận trong nhóm tài sản dài hạn.

Ở khía cạnh tài chính, tổng nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai tính đến ngày 31/3 giảm xuống còn 3.625 tỷ đồng . Trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn giảm gần 30%, còn 578 tỷ đồng .

Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục nhận được hỗ trợ dòng tiền từ các lãnh đạo và cá nhân liên quan với số dư các khoản cho công ty mượn lên tới hơn 208 tỷ đồng .

Trong khi đó, khoản phải thu từ cho vay ngắn hạn đối với bà Nguyễn Thị Như Loan ghi nhận 31 tỷ đồng vào cuối quý, tăng thêm 20 tỷ đồng so với đầu năm.