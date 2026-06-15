Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng dựng đứng

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines tăng kịch trần trong phiên 15/6, trở thành tâm điểm trong bối cảnh giá nhiên liệu hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.

Cổ đông Vietnam Airlines đón tin vui sát ngày họp cổ đông. Ảnh: HVN.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch mới bằng một phiên hồi phục tích cực trong ngày 15/6 khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể trước những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị trên thế giới.

Ngay từ đầu phiên, lực cầu đã xuất hiện trở lại trên diện rộng sau nhiều phiên thị trường rung lắc mạnh. Động lực xuất hiện sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và hoạt động vận tải quốc tế qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh tâm lý thận trọng dần được cởi bỏ, dòng tiền bắt đáy quay trở lại thị trường và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, thép, xây dựng - đầu tư công, vận tải, bán lẻ và vật liệu xây dựng. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá đã giúp các chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch.

Dù vậy, đà tăng của thị trường vẫn phần nào bị kìm hãm khi nhóm cổ phiếu năng lượng chịu áp lực điều chỉnh do triển vọng giá dầu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, bộ đôi cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) cũng diễn biến kém tích cực, trở thành lực cản đáng kể đối với chỉ số chung.

Thanh khoản thị trường ghi nhận cải thiện rõ nét sau nhiều phiên suy giảm liên tiếp. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 27.200 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với phiên trước đó, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại sau giai đoạn đứng ngoài quan sát.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,66 điểm (+0,4%) lên 1.799,31 điểm, tiến sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 8,42 điểm (+2,8%) lên 310,91 điểm trong khi UPCoM-Index tăng 0,33 điểm (+0,3%) lên 126,7 điểm.

Thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 23 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần), 868 mã giữ tham chiếu, 262 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt xu hướng khi có tới 20 cổ phiếu tăng giá, 2 mã đứng giá và chỉ 8 mã giảm. Chỉ số VN30-Index nhờ đó tăng gần 18 điểm lên 1.962 điểm.

Động lực chính giúp VN-Index hồi phục đến từ nhóm cổ phiếu đầu ngành. Nổi bật là HPG (+5%), MWG (+3,9%), BID (+1,3%), TCB (1,4%), VPL (+1,8%), MBB (+1,4%), VCK (+2,8%). Bên cạnh đó, các mã HVN, VTP và VIX đồng loạt tăng kịch trần, góp phần khuấy động dòng tiền trên thị trường.

Cổ phiếu HVN tăng lên mốc cao nhất một tháng qua. Ảnh: TradingView.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của phiên giao dịch là diễn biến của cổ phiếu HVN của Tổng CTCP Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Kết phiên, HVN tăng hết biên độ lên 22.600 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. Thanh khoản cũng cải thiện mạnh với khoảng 1,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đà tăng của HVN diễn ra trong bối cảnh Vietnam Airlines vừa thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến diễn ra ngày 28/6 tại trụ sở doanh nghiệp ở phường Bồ Đề, Hà Nội.

Bên cạnh yếu tố riêng, cổ phiếu hàng không còn được hưởng lợi từ thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình. Thị trường kỳ vọng việc tuyến vận tải dầu mỏ qua eo biển Hormuz được khai thông trở lại sẽ giúp hạ nhiệt giá dầu thế giới, qua đó giảm áp lực chi phí nhiên liệu bay.

Ngoài ra, việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt cũng mở ra khả năng Vietnam Airlines có thể điều chỉnh và khôi phục một số đường bay qua khu vực này, đồng thời giảm chi phí phát sinh do phải thay đổi lộ trình bay trong thời gian xung đột.

Trước đó, khi chiến sự tại Trung Đông leo thang và giá dầu tăng mạnh, cổ phiếu HVN từng lao dốc từ vùng 28.000 đồng xuống sát 19.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm gần 38%.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón và năng lượng chịu áp lực bán đáng kể khi triển vọng giá dầu suy yếu sau thông tin địa chính trị tích cực, tiêu biểu có BSR (-5,7%), GAS (-2,9%), PLX (-3,9%), DCM (-2,6%), PVD (-2,5%), PGV (-1,5%) và DPM (-2,3%).

Trong khi đó, hai cổ phiếu vốn hóa lớn VIC (-1,5%) và VHM (-1,9%) tiếp tục điều chỉnh, trở thành những mã tác động tiêu cực nhất lên VN-Index trong phiên.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm đáng chú ý khi khối này mua ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên HoSE hôm nay. Tuy nhiên, phần lớn giá trị mua ròng đến từ giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC với quy mô lên tới 4.485 tỷ đồng .

Ngoài VIC, khối ngoại cũng giải ngân mạnh vào HPG với giá trị mua ròng khoảng 166 tỷ đồng và MWG với 130 tỷ đồng .

Ở chiều bán ra, VHM là cổ phiếu bị khối ngoại rút vốn mạnh nhất với giá trị bán ròng gần 190 tỷ đồng , tiếp đến là VPB (- 117 tỷ đồng ) và VCB (- 93 tỷ đồng ).