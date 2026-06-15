Khi nào VN-Index ngừng giảm?

Các công ty chứng khoán cho rằng áp lực bán đang hạ nhiệt nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự cải thiện. VN-Index được dự báo tiếp tục dao động trong vùng 1.750-1.850 điểm.

VN-Index đã giảm gần 50 điểm trong tuần gần nhất. Ảnh: Phương Lâm.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, VN-Index đóng cửa tại 1.791,65 điểm, giảm 47,25 điểm (-2,6%). Đáng chú ý, thanh khoản trên HoSE đã suy giảm đáng kể khi tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 79.210 tỷ đồng , tương ứng giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên giảm 13% so với tuần trước.

Áp lực điều chỉnh chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản, qua đó trở thành tác nhân chính kéo giảm chỉ số.

Về diễn biến dòng tiền, nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm sáng khi thu hút lực cầu tích cực trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Khi thị trường đối mặt với nhiều biến động, dòng tiền có xu hướng tìm đến các nhóm ngành sở hữu nền tảng cơ bản vững chắc, kết quả kinh doanh ổn định và có khả năng đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong ngắn hạn.

Ở chiều giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 3.116 tỷ đồng trong tuần. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VPB, VHM và TCB. Ngược lại, ACB, VIC và VNM là những mã nhận được lực mua ròng đáng chú ý từ khối ngoại.

Ngắn hạn vẫn thận trọng

Nhận định về xu hướng thị trường trong tuần này, các công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, dù xuất hiện một số tín hiệu cho thấy áp lực bán đang dần hạ nhiệt sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, VN-Index giảm điểm trong phiên cuối tuần nhưng vẫn dao động trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.780-1.790 điểm. Nhà môi giới này cho rằng dù thị trường đi xuống, diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn diễn ra rõ nét và lực bán đã có dấu hiệu suy yếu.

Trên cơ sở đó, Yuanta kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng đi ngang tích lũy nhằm củng cố vùng hỗ trợ 1.780-1.790 điểm trước khi xuất hiện nhịp hồi phục hướng lên khu vực 1.830 điểm. Động lực cho đà hồi phục sẽ đến từ các nhóm cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian qua như Vingroup, ngân hàng và dầu khí.

VN-Index rơi xuống dưới vùng 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Đối với chiến lược ngắn hạn, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân trong những nhịp điều chỉnh của thị trường khi các tín hiệu cân bằng đang trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, xu hướng giảm ngắn hạn chỉ thực sự bị đảo ngược nếu VN-Index vượt thành công mốc 1.850 điểm cùng thanh khoản cải thiện mạnh.

Ở góc nhìn trung hạn, dù chỉ số đã trải qua tuần giảm thứ 4 liên tiếp và vẫn trong quá trình điều chỉnh sau khi gặp vùng đỉnh lịch sử, xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và tạm thời hạn chế mua mới.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế. Theo các chuyên gia tại đây, chỉ số VN-Index đã giảm từ vùng 1.810 điểm và đóng cửa dưới đường trung bình động MA5, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để giúp thị trường lấy lại xu hướng tăng.

Vietcap nhận định 1.800-1.830 điểm tiếp tục là vùng kháng cự gần của chỉ số, trong khi mốc hỗ trợ quan trọng nằm quanh 1.750 điểm. Diễn biến kỹ thuật của phiên giao dịch ngày 12/6 cũng củng cố khả năng VN-Index tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên đầu tuần này.

Cùng quan điểm thận trọng, các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cho rằng VN-Index đã phản ứng khá tiêu cực khi tiếp cận vùng 1.800-1.810 điểm. Chỉ số nhanh chóng đảo chiều và kết tuần dưới khu vực này, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu.

SSI lưu ý các chỉ báo động lượng tiếp tục phát tín hiệu suy yếu, hàm ý khả năng rung lắc và điều chỉnh có thể còn kéo dài trong ngắn hạn. Trong kịch bản thận trọng, công ty chứng khoán này cho rằng vùng 1.740-1.780 điểm sẽ đóng vai trò là khu vực hỗ trợ gần đáng chú ý đối với VN-Index trong thời gian tới.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) thì cho rằng VN-Index vẫn đang trong trạng thái giằng co sau khi đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Chỉ số chủ yếu dao động trong vùng 1.780-1.800 điểm, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp trong suốt tuần giao dịch.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường. Tâm lý nhà đầu tư hiện nghiêng nhiều về quan sát hơn là đẩy mạnh giải ngân, khiến khả năng hấp thụ nguồn cung còn khá hạn chế.

Đáng chú ý, áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup như VIC, VHM và VPL. Nhóm cổ phiếu này được ACBS ước tính đã lấy đi hơn 31 điểm của VN-Index trong tuần qua, trở thành nguyên nhân chính kéo thị trường đi xuống. Điều này đồng thời phản ánh mức độ ảnh hưởng lớn của nhóm vốn hóa lớn đối với diễn biến chỉ số trong bối cảnh dòng tiền chưa lan tỏa rộng sang các nhóm ngành khác.

Trong ngắn hạn, ACBS cho rằng VN-Index vẫn có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán chưa thực sự suy giảm và thanh khoản ở các nhịp hồi phục vẫn ở mức thấp. Công ty chứng khoán này đặc biệt lưu ý vùng 1.750 điểm, tương ứng đường trung bình động MA200 ngày, là ngưỡng hỗ trợ quan trọng và có thể đóng vai trò vùng cân bằng của thị trường trong giai đoạn tới.

Tương tự, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định nhịp điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần chủ yếu xuất phát từ áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Theo TPS, diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền khi lực cầu vẫn chưa có sự cải thiện rõ nét, khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các hoạt động chốt lời ngắn hạn.

Trong bối cảnh bên mua chưa sẵn sàng gia tăng vị thế mạnh, chỉ cần lực cung ở mức vừa phải cũng đủ tạo áp lực lên mặt bằng giá cổ phiếu. Dù vậy, xu hướng trung và dài hạn của VN-Index chưa bị phá vỡ, với vùng hỗ trợ quan trọng tiếp tục nằm quanh mốc 1.750 điểm, tương ứng đường MA200 ngày.

TPS dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ 1.750-1.850 điểm trong thời gian tới. Trong đó, khu vực 1.820-1.850 điểm được xem là vùng kháng cự đáng chú ý của chỉ số. Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý và hạn chế mua đuổi khi xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự cải thiện.