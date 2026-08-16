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Kinh doanh

Tiền gửi của người dân đạt 11,068 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới

  • Chủ nhật, 16/8/2026 10:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền gửi của người dân tại ngân hàng đạt 11,068 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới, phản ánh sự tin tưởng và ổn định trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Tiền gửi của người dân đạt 11,068 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới. Ảnh: Vietnam+.

Thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tính đến hết tháng Sáu, tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đạt 11,068 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới. Chỉ tính riêng trong tháng Sáu, lượng tiền gửi tăng gần 242.000 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 10/2025 là lần đầu tiên hệ thống ngân hàng ghi nhận tiền gửi của người dân vượt 10 triệu tỷ đồng và tăng liên tục cho đến nay.

So với cuối năm 2025, lượng tiền gửi của người dân đã tăng 7,1%. Tương tự, tiền gửi của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đạt hơn 6,37 triệu tỷ đồng, tăng hơn 203.000 tỷ đồng so với tháng Năm. So với cuối năm 2025, lượng tiền gửi từ các tổ chức tăng 3,09%. Tính chung, tổng phương tiện thanh toán của các ngân hàng, chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá, đến hết nửa đầu năm nay đạt hơn 20,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,99% so với cuối năm vừa qua.

Việc tiền gửi dân cư liên tiếp lập kỷ lục diễn ra trong bối cảnh các kênh đầu tư trên thị trường ngày càng đa dạng. Điều này cho thấy gửi tiết kiệm vẫn giữ sức hút đáng kể đối với một bộ phận lớn người dân, đặc biệt là những người ưu tiên sự an toàn và khả năng chủ động về dòng tiền.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền tiếp tục được duy trì trong hệ thống ngân hàng, qua đó tạo nguồn vốn quan trọng cho hoạt động tín dụng và cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Theo chuyên gia, việc tiền gửi dân cư tiếp tục tăng ngay cả khi lãi suất huy động không còn duy trì ở vùng cao cho thấy yếu tố lợi suất không phải là tiêu chí duy nhất. Khả năng bảo toàn vốn, tính thanh khoản và sự thuận tiện của các sản phẩm tiền gửi tiếp tục là những yếu tố quan trọng khiến dòng tiền nhàn rỗi tìm đến ngân hàng.

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https://www.vietnamplus.vn/tien-gui-cua-nguoi-dan-dat-11068-trieu-ty-dong-lap-ky-luc-moi-post1130435.vnp?gidzl=klcTQVqXr3EruPXe_JdTCRtdc6lZFDKoykkGQE0trMNpuSeniZgEPQFYacsmEjypy-AMRZPmxdri-oRIDm

Theo Thúy Hà/Vietnam+

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