BIDV, MB, Techcombank đang cho vay với lãi suất bình quân ra sao?

Trung bình mức lãi suất cho vay bình quân tại các ngân hàng trong tháng 7/2026 dao động quanh mốc 9%/năm. Khảo sát cũng cho thấy khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa các nhà băng.

Số liệu công bố mới nhất về lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất kỳ tháng 7/2026 của các ngân hàng thương mại cho thấy mặt bằng lãi vay giữa các ngân hàng đã bị nới rộng đáng kể, tùy vào quy mô, cơ cấu danh mục tài sản và chiến lược quản trị rủi ro.

Phân hóa mặt bằng lãi suất cho vay

Ở nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng cổ phần quy mô lớn, lợi thế về nguồn vốn giá rẻ và quy mô mạng lưới tiếp tục giúp các nhà băng duy trì mặt bằng lãi suất cho vay bình quân ở mức thấp nhất thị trường.

Điển hình là BIDV ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tháng 7 chỉ ở mức 7,35%/năm. Mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và huy động vốn bình quân của ngân hàng này ở mức 2,75%/năm. Đáng chú ý, sau khi tính toán và khấu trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn và chi phí vận hành, biên lãi suất thực tế của BIDV thu hẹp chỉ còn 1,44%/năm.

Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh, MB hiện duy trì mặt bằng lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,56%/năm với chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra là 2,85%/năm.

Cùng nhóm các ngân hàng tư nhân quy mô lớn, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân phổ biến dao động trong khoảng 8,2-9,5%/năm.

Trong đó, VIB có mức lãi vay bình quân thấp nhất nhóm này ở 8,28%/năm, chênh lệch lãi suất cho vay - huy động là 1,87%/năm. HDBank thực hiện phân tách rõ rệt theo kỳ hạn với lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân là 8,5%/năm và trung dài hạn là 10,4%/năm, tạo ra mức chênh lệch bình quân 3,2%/năm.

Nhóm các ngân hàng duy trì lãi suất cho vay bình quân ở mức 9%/năm hiện có Baoviet Bank (9,02%/năm), NCB (9,03%/năm), KienlongBank (9,05%/năm), ACB (9,28%/năm), MBV (9,35%/năm) và Saigonbank (9,5%/năm)...

Ở nhóm còn lại, các ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân vượt mốc 10%/năm gồm VietABank (10,19%/năm), Vikki Bank (10,82%/năm) và BVBank (10,84%/năm)... với biên độ chênh lệch lãi suất dao động 1,53-3,45%/năm.

Bất ngờ nhất trong bảng khảo sát tháng 7 đến từ Techcombank với lãi suất cho vay bình quân lên tới 17,64%/năm và chênh lệch lãi suất đạt 11,56%/năm, cao hơn hẳn mặt bằng chung của thị trường.

Theo giải thích từ Techcombank, dữ liệu này được tính toán dựa trên thống kê toàn bộ các chương trình cho vay VND hiện hành. Như vậy, mức tính toán này đã bao gồm cả các khoản vay tiêu dùng tín chấp cá nhân không có tài sản đảm bảo. Do đặc thù mảng vay tín chấp luôn chịu lãi suất cao để bù đắp rủi ro nợ xấu, mức lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống của ngân hàng này bị kéo lên cao vọt so với mặt bằng chung.

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 7/2026 CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG Nguồn: Số liệu tại Techcombank bao gồm cả các khoản vay tín chấp cá nhân. Nhãn BIDV VIB MB HDBank Baoviet Bank NCB KienlongBank ACB MBV Saigonbank VietABank Vikki Bank BVBank Techcombank* Lãi vay bình quân tháng 7/2026 % 7.35 8.28 8.56 8.5 9.02 9.03 9.05 9.28 9.35 9.5 10.19 10.82 10.84 17.64

Áp lực lãi suất vẫn hiện hữu

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 29/7, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng , tăng 8,3% so với cuối năm ngoái và tốc độ tăng trưởng huy động vốn vẫn chậm hơn, hụt hơn 2 triệu tỷ đồng so với tăng trưởng tín dụng.

Thực tế cho thấy trong 6 tháng đầu năm, không ít nhà băng ghi nhận mức sụt giảm về tiền gửi như BacABank (-5%), Saigonbank, Eximbank (-4%), ACB (-2%) trong khi tín dụng vẫn tăng trưởng.

SSI Research dự báo lãi suất huy động sẽ duy trì ở mặt bằng hiện tại trước khi có thể giảm nhẹ vào cuối năm. Thanh khoản ngân hàng tiếp tục chịu sức ép khi tăng trưởng tín dụng vượt huy động, trong khi yêu cầu ổn định lạm phát và tỷ giá khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của NHNN thu hẹp đáng kể so với năm 2025.

Lãi suất huy động được dự báo nhiều khả năng đã tiến sát vùng đỉnh, nhưng sẽ duy trì mặt bằng cao trong quý III trước khi hạ nhiệt dần từ cuối quý IV/2026.

Kỳ vọng này được đưa ra trên cơ sở áp lực từ giá dầu và lạm phát có thể giảm bớt nếu tình hình địa chính trị quốc tế diễn biến thuận lợi, tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định, giải ngân đầu tư công tăng tốc giúp bổ sung thanh khoản cho hệ thống, cùng việc các giải pháp điều hành của NHNN nhằm giảm áp lực huy động vốn phát huy hiệu quả từ quý III.

Hiện để giảm gánh nặng lãi vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ và NHNN liên tục đưa ra chỉ đạo quyết liệt.

Tại cuộc làm việc với NHNN và các tổ chức tín dụng vào ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu ngành ngân hàng phải thực hiện các giải pháp nhằm "giảm thực chất lãi suất cho vay".

Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng phải tích cực tiết giảm chi phí vận hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để tạo dư địa giảm lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.

Song song đó, NHNN cũng đã phát đi văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho khu vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), dự án xanh và hạ tầng trọng điểm. Mức lãi suất của các gói vay này được yêu cầu phải thấp hơn tối thiểu 1 điểm %/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

Đáp ứng chỉ đạo điều hành, hiện đã có gần 10 ngân hàng thương mại công bố giảm 0,5-2,5%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu và vay mới.