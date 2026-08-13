Thủ tướng: Ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay thực chất

Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay và đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng.

Theo Báo Chính phủ, ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Trong giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng không chỉ phát triển về quy mô mà phải an toàn, hiệu quả và hiện đại hơn. Theo đó, quy mô phải đi đôi với chất lượng, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu và hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Không coi tăng trưởng tín dụng là "trần cứng"

Về điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu NHNN phải bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh, bền vững trong nhiều năm, càng phải gia cố nền móng ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào năng lực điều hành của NHNN.

NHNN cần lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Trên cơ sở đó, cơ quan này phải cập nhật các giải pháp điều hành lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản và tín dụng theo các kịch bản cụ thể, đồng thời xác định ngưỡng cảnh báo.

Thủ tướng yêu cầu phản ứng chính sách phải kịp thời, nhanh và hiệu quả; các giải pháp điều hành cần linh hoạt, chủ động, hài hòa, đúng thời điểm và đúng liều lượng.

Đáng chú ý, về tín dụng, NHNN được yêu cầu điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026 nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế.

Thủ tướng yêu cầu không nên coi mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 là "trần cứng" trong mọi thời điểm. Ảnh: Việt Linh.

Thủ tướng cũng yêu cầu vốn tín dụng phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.

Ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong điều hành kinh tế vĩ mô vừa qua, Chính phủ chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa như giảm, giãn thuế, phí, đồng thời quyết liệt cắt giảm thủ tục, thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho nền kinh tế, người dân, doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng.

Chính phủ không gây sức ép lên NHNN và hệ thống ngân hàng về tín dụng, lãi suất. Tuy nhiên, NHNN và hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Về phía NHNN, Thủ tướng yêu cầu duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp.

NHNN cũng cần điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Thị trường vàng tiếp tục được quản lý chặt chẽ.

Đối với các tổ chức tín dụng, yêu cầu được Thủ tướng nhấn mạnh là tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu NHNN và các tổ chức tín dụng tiếp tục hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp để đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

NHNN phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp tháng 8/2026, đồng thời bảo đảm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn ngay khi luật có hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý.

NHNN cần hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026.

Cùng với đó, NHNN phải khẩn trương đổi mới phương thức thanh tra, giám sát, tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, cảnh báo sớm và thanh tra chuyên đề; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để cảnh báo, có phương án khắc phục và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước. Các tổ chức tín dụng cần tập trung nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và năng lực tài chính, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.