Đừng gửi tiền tiết kiệm nếu chưa biết cách tối ưu lãi suất này

Việc lựa chọn đúng ngân hàng, kỳ hạn và chính sách ưu đãi có thể giúp người gửi tiền tối ưu lãi suất được nhận từ khoản tiền nhàn rỗi.

Cùng một khoản tiền gửi, nhưng lựa chọn khác nhau về ngân hàng và kỳ hạn, cách thức gửi có thể tạo ra chênh lệch lãi suất đáng kể. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm đang phân hóa mạnh ở kỳ hạn dài, người gửi nếu lựa chọn đúng có thể hưởng mức lãi suất cao hơn gần 3%/năm.

Gửi online lãi cao hơn tại quầy

Đây là nguyên tắc đầu tiên và dễ áp dụng nhất. Khảo sát từ nhiều ngân hàng, lãi suất tiền gửi online thường cao hơn từ 0,1% đến gần 1%/năm so với gửi tại quầy. Nguyên nhân là kênh online giúp ngân hàng tiết giảm chi phí vận hành (nhân sự, mặt bằng, giấy tờ), phần chi phí tiết kiệm các ngân hàng sẽ "trả lại" cho khách hàng dưới dạng lãi suất ưu đãi hơn.

Ngay ở các ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV), nhóm này hiện đồng loạt niêm yết lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 6-12 tháng ở mức 6,6-6,8%/năm, trong khi gửi tại quầy chỉ được hưởng mức lãi suất 5,9-6%/năm, tức chênh lệch tới 0,8%.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, mức chênh lệch lãi suất giữa hai hình thức gửi cũng dao động 0,1-0,5%.

Hiện phần lớn ngân hàng đã tích hợp tính năng mở sổ tiết kiệm online ngay trên ứng dụng ngân hàng di động (app banking), giúp người gửi tiền thao tác chỉ mất vài phút.

Chọn kỳ hạn lãi suất cao nhất

Đáng chú ý, không phải cứ gửi kỳ hạn dài là sẽ nhận lãi suất cao nhất. Trên thực tế, đường cong lãi suất huy động của nhiều ngân hàng không hoàn toàn tăng dần theo kỳ hạn mà có xu hướng đạt đỉnh ở kỳ hạn 6-12 tháng rồi giảm nhẹ ở kỳ hạn dài hơn.

Đơn cử tại LPBank, mức lãi suất cao nhất 7-7,2%/năm được niêm yết ở nhóm kỳ hạn 12-25 tháng gửi online, trong khi kỳ hạn dài 36-60 tháng lại chỉ được hưởng mức lãi 6,5%/năm.

Tương tự, tại ABBank, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6-13 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất 6,25%/năm, cũng là mức lãi suất cao nhất của ngân hàng này. Sang tới kỳ hạn 15-60 tháng, lãi suất giảm chỉ còn 5,8%/năm.

Điều này cho thấy người gửi tiền cần chủ động so sánh biểu lãi suất theo từng mốc kỳ hạn cụ thể của từng ngân hàng, thay vì mặc định "gửi càng dài, lãi càng cao". Việc gửi tiền vào kỳ hạn quá dài trong khi mặt bằng lãi suất có thể biến động cũng tiềm ẩn rủi ro cơ hội nếu lãi suất thị trường tăng trong thời gian tới.

Người gửi tiền cần chủ động so sánh biểu lãi suất theo từng mốc kỳ hạn cụ thể của từng ngân hàng. Ảnh: Nam Khánh.

Lĩnh lãi cuối kỳ

Các ngân hàng hiện cung cấp nhiều phương thức trả lãi cho người gửi tiền như lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý hoặc lĩnh lãi trước.

Trong đó, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ - tức toàn bộ tiền lãi được thanh toán một lần khi sổ tiết kiệm đáo hạn - thường được niêm yết mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất của các ngân hàng.

Lĩnh lãi cuối kỳ cũng giúp khách hàng có lợi hơn về mặt lãi kép do khoản lãi không bị "rút ra" giữa chừng mà tiếp tục nằm trong gốc để tính lãi (đối với trường hợp tái tục sổ). Đây là lựa chọn phù hợp với những khách hàng không có nhu cầu sử dụng dòng tiền lãi định kỳ để chi tiêu.

Tận dụng các gói cộng lãi suất

Ngoài biểu lãi suất niêm yết công khai, nhiều ngân hàng còn áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất theo từng phân khúc khách hàng hoặc theo giá trị tiền gửi.

Đơn cử như ở phân khúc khách hàng lần đầu phát sinh số dư gửi tiền, nhiều chương trình cộng lãi suất ưu đãi đang được áp dụng. Như Ngân hàng số Cake by VPBank áp dụng mức cộng thêm 2-2,5% lãi suất cho nhóm khách này, qua đó đưa lãi suất thực nhận lên tới 8,7-9,4%/năm, hấp dẫn nhất thị trường hiện nay.

Với khách hàng có tiền gửi giá trị lớn, các biểu lãi suất đặc biệt tại PVcomBank, MSB, NamABank, Ngân hàng số Vikki Bank và HDBank cũng đáng chú ý. Đây là nhóm ngân hàng trả mức lãi suất cao hơn cho các khoản tiền gửi có giá trị lớn, đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa lợi tức của nhóm khách hàng này.

Do đó, người gửi tiền có số dư lớn hoặc là khách hàng lâu năm nên chủ động liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc chuyên viên quan hệ khách hàng để được tư vấn về các gói ưu đãi cộng lãi suất.

So sánh giữa các ngân hàng

Mặt bằng lãi suất huy động giữa nhóm ngân hàng thương mại tư nhân và các ngân hàng thương mại Nhà nước như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank thường có sự chênh lệch đáng kể.

Trong đó, nhóm ngân hàng tư nhân thường đưa ra mức lãi suất hấp dẫn hơn, trong khi các ngân hàng quốc doanh có xu hướng duy trì mặt bằng lãi suất ổn định và thấp hơn đặc biệt là khi so với các ngân hàng tư nhân quy mô vừa và nhỏ ở các kỳ hạn gửi tiền 6-12 tháng.

Do đó, trước khi quyết định gửi tiền, khách hàng nên so sánh lãi suất của ít nhất 3-5 ngân hàng ở cùng kỳ hạn và cùng mức tiền gửi dự kiến. Người gửi có thể kiểm tra biểu lãi suất trên website hoặc ứng dụng của từng ngân hàng để cho ra phương án tối ưu nhất.