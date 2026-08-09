Một ngân hàng hạ lãi suất ở nhiều kỳ hạn, dự báo đến cuối năm ra sao?

VPBank vừa bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất huy động trên hầu hết kỳ hạn, đưa mức lãi suất cao nhất cho người gửi tiền xuống chỉ còn 6,3%/năm.

VPBank vừa điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động từ ngày 7/8. Ảnh: Việt Linh.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố biểu lãi suất gửi tiết kiệm mới, áp dụng từ ngày 7/8 đối với cả hình thức gửi trực tuyến (online) và gửi tại quầy. So với biểu lãi suất được áp dụng trong tháng 7, mặt bằng lãi suất mới đã giảm đáng kể.

Lãi suất huy động VPBank giảm mạnh

Đối với tiền gửi online, lĩnh lãi cuối kỳ và khoản tiền dưới 1 tỷ đồng , VPBank đang áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,2%/năm cho các kỳ hạn 6-13 tháng.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất cũng được điều chỉnh giảm. Tiền gửi kỳ hạn 15-24 tháng hưởng 6%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng chỉ còn 4,2%/năm.

Như vậy, so với tháng 7, lãi suất tại một số kỳ hạn chủ chốt của VPBank đã giảm khoảng 2 điểm %. Riêng các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng được áp dụng mức 4,75%/năm, tăng 0,1 điểm % so với giai đoạn trước, tương đương trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định.

VPBank vẫn duy trì cơ chế lãi suất theo quy mô tiền gửi. Với các khoản từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng , từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng , từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên, lãi suất được cộng thêm khoảng 0,1 điểm % so với nhóm tiền gửi dưới 1 tỷ đồng ở từng kỳ hạn.

Đối với tiền gửi tại quầy, VPBank cũng chia khách hàng thành 5 nhóm theo quy mô tiền gửi, gồm dưới 1 tỷ đồng , từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng , từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng , từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi tại quầy mà khách hàng được nhận hiện thấp hơn hình thức online khoảng 0,1-0,2 điểm % tùy kỳ hạn.

Biểu lãi suất huy động mới được VPBank bắt đầu áp dụng từ ngày 7/8. Ảnh: VPB.

Không chỉ VPBank, một ngân hàng quốc doanh lớn là BIDV cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Với hình thức gửi online, lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng của BIDV giảm 0,6 điểm %, xuống còn 6,6%/năm. Các kỳ hạn 13-36 tháng giảm 0,4 điểm %, còn 6,8%/năm. Trong khi đó, nhóm kỳ hạn ngắn 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,75%/năm.

Đối với tiền gửi tại quầy, các kỳ hạn dưới 6 tháng có lãi suất tương đương hình thức online. Tuy nhiên, từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tại quầy thấp hơn gửi online khoảng 0,8 điểm %.

Trong khi đó, SeABank cũng vừa giảm 0,3 điểm % lãi suất tiền gửi online đối với các kỳ hạn 6-36 tháng. Đây là lần thứ ba ngân hàng này điều chỉnh giảm lãi suất huy động kể từ tháng 4.

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn dưới 6 tháng được giữ nguyên. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng hưởng lãi suất 3,95%/năm, trong khi kỳ hạn 3-5 tháng là 4,45%/năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất được niêm yết lần lượt ở mức 4,65%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 4,75%/năm cho 7 tháng; 4,8%/năm cho 8 tháng; 4,85%/năm cho 9 tháng; 4,9%/năm cho 10 tháng và 4,95%/năm cho 11 tháng.

Ở nhóm kỳ hạn dài, SeABank áp dụng lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 5,25%/năm cho 15 tháng và 5,45%/năm cho các kỳ hạn 18-36 tháng. Với tiền gửi tại quầy, lãi suất SeABank áp dụng thấp hơn hình thức online khoảng 0,1-0,3 điểm % tùy từng kỳ hạn.

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm được dự báo đi ngang tới cuối năm

Chia sẻ với các nhà đầu tư tại Hội nghị Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) diễn ra chiều 6/8, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, cho biết thanh khoản hệ thống ngân hàng thời gian qua chịu áp lực rất lớn, kéo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay lên mức cao.

Đánh giá xu hướng lãi suất từ nay đến cuối năm 2026, CEO MB cho rằng mặt bằng lãi suất về cơ bản sẽ đi ngang. Tuy nhiên, theo ông Ánh, việc lãi suất khó tăng thêm chủ yếu đến từ định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thay vì phản ánh việc thanh khoản trong hệ thống đã được cải thiện.

Với năm 2027, Tổng giám đốc MB tỏ ra thận trọng khi dự báo diễn biến mặt bằng lãi suất, cho rằng xu hướng này còn phụ thuộc đáng kể vào chính sách tài khóa.

Theo ông, nếu đầu tư công được đẩy mạnh và tiến độ giải ngân được cải thiện, dòng tiền sẽ quay trở lại nền kinh tế, qua đó bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Ngược lại, nếu giải ngân tiếp tục chậm như trong 6 tháng đầu năm, thanh khoản hệ thống sẽ chịu thêm áp lực và có thể tác động đáng kể đến thanh khoản của hệ thống.

Dù nhận định lãi suất huy động sẽ đi ngang trong những tháng cuối năm, ông Ánh lưu ý lượng lớn tiền gửi được huy động từ trước với mức lãi suất thấp sẽ lần lượt đáo hạn trong thời gian tới. Khi khách hàng tái tục các khoản tiền gửi này, lãi suất áp dụng có thể cao hơn đáng kể so với mức cũ.