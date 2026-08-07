Lãi suất tăng cao, doanh nghiệp gửi nhà băng hàng nghìn tỷ đồng

Lãi suất huy động tăng mạnh trong nửa đầu năm nay không chỉ hút dòng tiền từ người dân mà còn khiến nhiều doanh nghiệp niêm yết đẩy mạnh gửi tiền vào ngân hàng.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động liên tục được các ngân hàng điều chỉnh theo hướng tăng, nhiều doanh nghiệp lớn đã lựa chọn gửi lượng tiền nhàn rỗi vào ngân hàng thay vì duy trì dưới dạng tiền mặt. Chiến lược này không chỉ giúp bảo toàn vốn mà còn tạo thêm nguồn thu tài chính đáng kể.

Tăng mạnh tiền gửi

Báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.289 tỷ đồng , tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nguồn thu lớn nhất của Bảo Việt đến từ lãi tiền gửi với 4.926 tỷ đồng , tăng hơn 42% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 58% doanh thu tài chính. Bên cạnh đó, lãi từ trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu đạt 2.868 tỷ đồng , tăng gần 18%. Riêng hai khoản mục này đã đóng góp gần 7.800 tỷ đồng , tương đương hơn 92% tổng doanh thu tài chính của tập đoàn.

Tính đến cuối tháng 6, giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Bảo Việt đạt hơn 290.100 tỷ đồng , tăng khoảng 23.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng lên tới 166.709 tỷ đồng , tăng gần 18.900 tỷ đồng chỉ sau sáu tháng và tương đương hơn một nửa tổng tài sản hợp nhất.

Tiền gửi kỷ lục của Tập đoàn Bảo Việt tại ngân hàng.

Không chỉ tăng quy mô tiền gửi, Bảo Việt còn thay đổi cơ cấu kỳ hạn. Tiền gửi ngắn hạn giảm hơn 8.200 tỷ đồng xuống còn 115.668 tỷ đồng , trong khi tiền gửi dài hạn tăng tới 86%, từ hơn 27.440 tỷ đồng lên hơn 51.040 tỷ đồng .

Theo thuyết minh, các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm với lãi suất tối đa 8,9%/năm, còn tiền gửi dài hạn trên 1 năm được hưởng lãi suất lên tới 8,6%/năm. Việc gia tăng tỷ trọng tiền gửi dài hạn giúp doanh nghiệp khóa mức sinh lời trong thời gian dài, đồng thời phù hợp với đặc thù nguồn vốn của doanh nghiệp bảo hiểm vốn có thời hạn dài và cần đầu tư vào các tài sản mang lại dòng tiền ổn định.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng tiếp tục duy trì lượng tiền gửi rất lớn. Đến cuối quý II/2026, doanh nghiệp có hơn 34.400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 12 tháng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản ngắn hạn. Bên cạnh đó, PV GAS còn sở hữu 11.055 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, gồm hơn 3.250 tỷ đồng tiền mặt và hơn 7.800 tỷ đồng tiền gửi dưới 3 tháng.

Như vậy, tổng lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của PV GAS đạt hơn 45.450 tỷ đồng , tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp niêm yết sở hữu lượng tiền mặt lớn nhất thị trường.

Tập đoàn Hòa Phát cũng ghi nhận lượng tiền gửi ngân hàng gần 29.300 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6, bao gồm hơn 2.200 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và gần 27.090 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Trong sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp đã dịch chuyển mạnh nguồn tiền từ tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ dòng tiền nhàn rỗi. Theo đó, tiền gửi có kỳ hạn tăng hơn 7.200 tỷ đồng , trong khi tiền gửi không kỳ hạn giảm hơn 2.380 tỷ đồng .

Ngân hàng hút thêm gần 789.000 tỷ đồng tiền gửi

Sự gia tăng lượng tiền gửi của doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh hệ thống ngân hàng ghi nhận tăng trưởng huy động vốn tích cực.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý II của 28 ngân hàng niêm yết, tổng tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 đạt hơn 15,7 triệu tỷ đồng , tăng 5,3% so với cuối năm 2025. Như vậy, chỉ trong nửa đầu năm, hệ thống ngân hàng đã thu hút thêm gần 789.000 tỷ đồng tiền gửi.

Các ngân hàng hút mạnh tiền gửi bởi lãi suất cao.

Nhóm bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục giữ vai trò áp đảo khi nắm giữ khoảng 8,145 triệu tỷ đồng tiền gửi, tương đương hơn 51,7% tổng tiền gửi của 28 ngân hàng được thống kê. Điều này cho thấy các ngân hàng quốc doanh vẫn là điểm đến ưu tiên của dòng vốn nhờ uy tín và quy mô hoạt động.

Một trong những động lực quan trọng giúp dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng là làn sóng tăng lãi suất huy động diễn ra từ cuối quý II. Cuộc cạnh tranh lãi suất ngày càng quyết liệt khi nhiều ngân hàng liên tục điều chỉnh biểu lãi suất để thu hút nguồn vốn.

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB đang niêm yết mức 7,8%/năm, cao nhất thị trường. LPBank đứng thứ hai với 7,3%/năm, trong khi BIDV và Saigonbank cùng áp dụng mức 7,2%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, LPBank dẫn đầu với mức 7,25%/năm.

Không dừng ở lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng còn triển khai các chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng và đẩy lãi suất thực tế lên gần 10%/năm.