Ngân hàng chào bán trái phiếu lãi tới 10%/năm

Trong khi lãi suất tiền gửi vẫn ở mức thấp, thị trường trái phiếu ngân hàng lại ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi xuất hiện lô trái phiếu trả lãi cố định tới 10%/năm.

Làn sóng phát hành trái phiếu của các ngân hàng đang nóng lên khi mặt bằng lãi suất liên tục gia tăng. Ảnh: Việt Linh.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố hoàn tất 3 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ diễn ra trong các ngày 27/7, 30/7 và 31/7, qua đó huy động tổng cộng 3.650 tỷ đồng .

Lãi trái phiếu ngân hàng lên mức 10%/năm

Theo thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ba lô trái phiếu mang mã STB12606, STB12607 và STB12608 có kỳ hạn 6 năm và áp dụng lãi suất cố định 10%/năm trong suốt thời hạn trái phiếu.

Cụ thể, lô STB12606 có giá trị 420 tỷ đồng phát hành ngày 27/7; lô STB12607 trị giá 2.230 tỷ đồng phát hành ngày 30/7; và lô STB12608 quy mô 1.000 tỷ đồng phát hành ngày 31/7. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng và các lô sẽ lần lượt đáo hạn vào các ngày 27/7, 30/7 và 31/7 của năm 2032.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày cuối tháng 7, Sacombank đã huy động 3.650 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Đáng chú ý, mức lãi suất cố định 10%/năm của các lô trái phiếu này thuộc nhóm cao nhất trong số các đợt phát hành trái phiếu của ngân hàng từ đầu năm đến nay. Mức lãi này cũng cao hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn dài đang được nhiều ngân hàng áp dụng.

Ba lô trái phiếu kể trên nằm trong kế hoạch phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đã được Sacombank thông qua trước đó.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng chống chịu rủi ro và đáp ứng các mục tiêu quản trị vốn theo quy định. Quy mô từng đợt phát hành sẽ được ngân hàng cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng vốn, diễn biến thị trường cũng như mức độ quan tâm của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn gia tăng, các ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu với mặt bằng lãi suất liên tục đi lên. Theo thống kê, nếu cuối tháng 6, nhiều đợt phát hành có lãi suất quanh mức 8%/năm thì sang tháng 7 đã xuất hiện các lô trái phiếu trả lãi 9%/năm. Đến đầu tháng 8, mức lãi suất đã được đẩy lên 10%/năm, cao nhất kể từ đầu năm.

Sacombank phát hành 3 đợt trái phiếu thu về hơn 3.600 tỷ, lãi suất trả lên tới 10%/năm. Ảnh: Thảo Liên.

Bên cạnh Sacombank, nhiều ngân hàng cũng liên tiếp thực hiện các đợt phát hành trái phiếu quy mô lớn. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát hành thành công thêm hai lô trái phiếu, nâng tổng giá trị huy động từ đầu năm lên 6.675 tỷ đồng . Các lô trái phiếu này đều áp dụng lãi suất cố định 8,2%/năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng chào bán một lô trái phiếu với lãi suất cố định 7,9%/năm, cao hơn khoảng 3 điểm % so với đợt phát hành vào cuối năm ngoái.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) phát hành lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng với lãi suất lên tới 9%/năm, cao hơn đáng kể so với lãi suất huy động tiền gửi cùng kỳ tại nhà băng.

Trong khi đó, Ngân hàng Quân đội (MB) vừa hoàn tất phát hành 10 lô trái phiếu, huy động gần 6.000 tỷ đồng với lãi suất dao động 8,3-8,4%/năm. Trước đó, VPBank cũng huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, áp dụng lãi suất cố định 8,6%/năm. Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã hoàn tất 3 đợt phát hành, huy động 3.000 tỷ đồng với mức lãi suất cao nhất lên tới 8,6%/năm.

Không chỉ tăng tốc phát hành, nhiều ngân hàng còn chuẩn bị nguồn cung lớn cho những tháng cuối năm. HDBank đã thông qua kế hoạch chào bán tối đa 100 triệu trái phiếu, tương đương 10.000 tỷ đồng theo mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia thành hai đợt phát hành.

Hơn 20.700 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng sắp đến hạn thanh toán

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần từ ngày 27 đến 31/7 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần ghi nhận 14 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 8.200 tỷ đồng , đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản và ngân hàng.

Báo cáo của VBMA cũng cho thấy lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 289.911 tỷ đồng . Trong đó, có 180 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 258.273 tỷ đồng , chiếm 89,09% tổng giá trị phát hành; 26 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 31.638 tỷ đồng , tương ứng 10,91%; đồng thời ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 4.435 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 172.054 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với khoảng 149.043 tỷ đồng , chiếm 87,5% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Theo VBMA, từ nay đến hết năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 106.155 tỷ đồng . Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59.621 tỷ đồng , tương đương 55,6% tổng giá trị đáo hạn, tiếp đến là nhóm ngân hàng với 20.756 tỷ đồng , chiếm 19,4%.