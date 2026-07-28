Ngân hàng huy động chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao

Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 9%/năm, cao gần gấp đôi trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

Nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất chứng chỉ tiền gửi hấp dẫn, với giá trị gửi từ 10 triệu đồng. Ảnh: BVB.

Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn vẫn chịu mức trần do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 9%/năm, cao gần gấp đôi trần lãi suất huy động dưới 6 tháng.

Tại VPBank, khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi mệnh giá từ 10 triệu đồng sẽ được hưởng lãi suất 6,2-7,8%/năm cho kỳ hạn 1-6 tháng. Với khoản đầu tư từ 100 triệu đồng trở lên, lãi suất sẽ tăng lên 7,3-9%/năm.

BVBank cũng đang phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến (online) trên ứng dụng ngân hàng số với số tiền tối thiểu 10 triệu đồng/chứng chỉ. Khách hàng gửi kỳ hạn 6, 9 hoặc 12 tháng, nhận lãi cuối kỳ sẽ được hưởng mức lãi suất tối đa 8,2%/năm.

Nếu lựa chọn kỳ hạn 15 tháng hoặc nhận lãi hàng tháng, lãi suất sẽ dao động 7,64-8,06%/năm. Chương trình được triển khai đến hết ngày 31/12 hoặc đến khi đạt hạn mức phát hành 1.000 tỷ đồng .

Tại ACB, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng hiện được ngân hàng phát hành với lãi suất 6,5-7,2%/năm đối với số tiền 10 triệu đồng. Trong khi đó, MB phát hành chứng chỉ tiền gửi với số tiền tối thiểu chỉ 200.000 đồng, lãi suất 1,8%/năm cho kỳ hạn 1 ngày và lên tới 7%/năm đối với kỳ hạn 3-6 tháng.

Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất này cao hơn đáng kể so với lãi suất gửi tiết kiệm thông thường. Hiện nay, với kỳ hạn gửi 6 tháng, lãi suất tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kỳ cao nhất trên thị trường chỉ khoảng 7-7,6%/năm tại một số ngân hàng như ACB, BacABank, MBV và VCBNeo... Riêng các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng vẫn chủ yếu ở dưới mức trần 4,75%/năm theo quy định của NHNN.

Chứng chỉ tiền gửi khác gì gửi tiết kiệm?

Chứng chỉ tiền gửi là giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành nhằm xác nhận khách hàng gửi một khoản tiền có kỳ hạn tại ngân hàng. Về bản chất, đây là một sản phẩm huy động vốn tương tự tiền gửi tiết kiệm nhưng thường có kỳ hạn dài hơn và được hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn.

Người sở hữu chứng chỉ tiền gửi có thể lựa chọn nhận lãi định kỳ hoặc cuối kỳ. Đồng thời, chứng chỉ tiền gửi có thể được chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố hoặc chuyển quyền sở hữu theo quy định của từng ngân hàng và pháp luật.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa chứng chỉ tiền gửi và sổ tiết kiệm nằm ở tính thanh khoản. Với tiền gửi tiết kiệm, khách hàng có thể tất toán trước hạn nếu phát sinh nhu cầu sử dụng vốn gấp, dù khoản tiền rút trước hạn thường chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn.

Trong khi đó, chứng chỉ tiền gửi có tính linh hoạt thấp hơn. Việc tất toán trước hạn thường phải tuân theo các điều kiện do ngân hàng quy định và khách hàng có thể chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn hoặc phải chịu thêm các khoản phí, tùy theo điều khoản phát hành của từng sản phẩm.

So với tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn nhờ được ngân hàng cam kết hoàn trả gốc và lãi khi đáo hạn. Đổi lại, khách hàng phải chấp nhận thời gian nắm giữ dài hơn và khi có phát sinh nhu cầu sử dụng vốn lập tức thì khả năng tiếp cận nguồn tiền sẽ kém linh hoạt hơn gửi tiết kiệm.

Chính vì vậy, sản phẩm này phù hợp với những người có nguồn vốn nhàn rỗi ổn định, không phát sinh nhu cầu sử dụng trong ngắn hạn và muốn tối ưu hóa lợi nhuận từ tiền gửi.