Đủ cách nâng lãi suất huy động, kéo dòng tiền về ngân hàng

Cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng đang bước sang giai đoạn mới khi không chỉ lãi suất tiết kiệm vượt mốc 9%/năm và phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi cao cũng được tung ra.

Ngày 8/7, tại PVcomBank, mức lãi suất niêm yết hiện thuộc nhóm cao nhất thị trường. Với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng, khách hàng được hưởng 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 9,2%/năm với kỳ hạn 12-15 tháng, trong khi kỳ hạn 24 tháng ở mức 8,8%/năm.

Không chỉ tăng lãi suất, ngân hàng tung đủ "chiêu" hút tiền gửi

Sacombank cũng triển khai mức lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng đi kèm chương trình quà tặng đối với khách hàng gửi trên 1 tỷ đồng . Mức lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng cũng được Vikki Bank, Cake by VPBank áp dụng theo các chương trình ưu đãi riêng.

Lãi suất tiết kiệm vượt 9%/năm. Ảnh: Như Ý.

Ngay cả nhóm Big4 cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng sức cạnh tranh. Hiện nhiều ngân hàng quốc doanh áp dụng mức lãi khoảng 8%/năm cho khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng với kỳ hạn 6 tháng, cao hơn đáng kể so với đầu năm dù vẫn thấp hơn nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.

Song song với tiền gửi truyền thống, các ngân hàng còn đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi nhằm hút nguồn vốn trung và dài hạn. VPBank vừa điều chỉnh tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi ở hầu hết kỳ hạn từ 1-6 tháng, đồng thời hạ mệnh giá tối thiểu xuống dưới 10 triệu đồng thay vì chỉ áp dụng từ 100 triệu đồng như trước.

Theo đó, kỳ hạn 30-59 ngày có lãi suất 7,3%/năm, kỳ hạn 60-89 ngày đạt 7,5%/năm, kỳ hạn 4-6 tháng là 8%/năm và cao nhất 9%/năm đối với kỳ hạn khoảng 6-7 tháng.

Tại MB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi dao động từ 6,5-7,1%/năm ở các kỳ hạn từ 1-6 tháng, cao hơn khoảng 2-3 điểm phần trăm so với biểu lãi suất tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn. ACB cũng áp dụng mức lãi từ 6,3-6,8%/năm cho các kỳ hạn ngắn.

Áp lực thanh khoản khiến cuộc đua chưa thể hạ nhiệt

Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, bình quân 5 năm gần đây, tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn tăng trưởng huy động khoảng 3-4%. Đến ngày 15/6 năm nay, tín dụng đã tăng 6,38%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 4,3%, chênh lệch vẫn ở mức khoảng 2 điểm phần trăm.

Khoảng cách này khiến tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) của nhiều ngân hàng duy trì ở mức rất cao, dao động khoảng 112-117%. Điều này đồng nghĩa cứ 100 đồng huy động được, hệ thống đang cho vay khoảng 112 đồng và phải bù đắp phần thiếu hụt bằng các nguồn vốn khác.

Theo Chứng khoán MB (MBS), các ngân hàng đang đứng trước bài toán khó khi vừa phải tăng huy động để đáp ứng nhu cầu tín dụng và các tỷ lệ an toàn, vừa phải giữ ổn định hoặc giảm lãi suất cho vay theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Áp lực thanh khoản cũng thể hiện rõ trên thị trường liên ngân hàng. Trong tuần từ 29/6-3/7, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng gần 9.550 tỷ đồng qua thị trường mở (OMO), nâng tổng dư nợ cho vay cầm cố giấy tờ có giá lên hơn 239.000 tỷ đồng .

Có thời điểm đầu tuần, lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng vọt lên 12,5%/năm vào ngày 30/6; lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng leo lên lần lượt 7,96% và 8,47%/năm. Trước diễn biến này, nhà điều hành đã liên tiếp bơm hơn 15.600 tỷ đồng qua OMO, đồng thời triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (Swap) kỳ hạn 7 ngày để bổ sung thanh khoản cho hệ thống.

Nhờ các biện pháp điều tiết, lãi suất liên ngân hàng nhanh chóng hạ nhiệt, hiện quay về quanh mức trên 6%/năm đối với kỳ hạn qua đêm và xấp xỉ 7%/năm ở kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần.

Tại họp báo Ngân hàng Nhà nước mới đây, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục sử dụng linh hoạt hai "cửa sổ" cung ứng thanh khoản gồm nghiệp vụ thị trường mở (OMO) và hoán đổi ngoại tệ (Swap) để điều tiết hệ thống, góp phần giữ ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và lan tỏa sang thị trường dân cư.

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh khoản như cho phép tăng tỷ lệ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại, điều chỉnh quy định về hệ số LDR và áp dụng một số cơ chế đặc thù đối với các dự án trọng điểm.