Lãi vay mới cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội

Từ 1/7, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ áp dụng mức lãi suất mới ở mức 6,5%/năm.

NHNN thông báo lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản vay mua nhà ở xã hội của người dưới 35 tuổi trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên là 6,5%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12.

Theo đó, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 31/12 sẽ là 6,5%/năm, tức tăng 0,6 điểm % so với trước.

Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của bốn ngân hàng thương mại Nhà nước nêu trên. Mức lãi suất áp dụng sẽ là 7,5%/năm, thấp hơn 1 điểm % so với bình quân của nhóm Big 4.

Danh sách các ngân hàng thương mại tham gia giải ngân chương trình chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank, HDBank.

Chương trình cho vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển một triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030.