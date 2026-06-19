Vinhomes vừa được giao đất làm dự án nhà ở xã hội 6.000 tỷ tại Hưng Yên

Công ty CP Vinhomes vừa được UBND tỉnh Hưng Yên giao đất và cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 23,3 ha để triển khai dự án Khu nhà ở xã hội Phố Hiến.

Tỉnh Hưng Yên được giao chỉ tiêu hoàn thành 5.900 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1912 về việc giao đất, cho thuê đất (lần 2) tại phường Phố Hiến cho Công ty CP Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Phố Hiến.

Theo quyết định, tỉnh Hưng Yên giao và cho thuê tổng cộng khoảng 23,3 ha đất thuộc địa giới hành chính phường Phố Hiến.

Trong đó, gần 20 ha đất được giao để Vinhomes xây dựng nhà ở, giao thông, cây xanh công cộng, thể dục thể thao, chợ và trụ sở cơ quan. Thời hạn giao đất được tính từ ngày ký quyết định đến hết ngày 21/11/2075.

Bên cạnh đó, địa phương này cũng cho Vinhomes thuê khoảng 3,4 ha đất để xây dựng các công trình giáo dục, văn hóa, y tế và bãi đỗ xe. Thời hạn thuê đất đến hết ngày 21/11/2075.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Vinhomes phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo đúng quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí, diện tích được giao; đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng và triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Trước đó, ngày 19/12/2025, UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội Phố Hiến.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng , được triển khai trên diện tích khoảng 31 ha, gồm 25 tòa chung cư. Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các khu công nghiệp, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách theo quy định. Đồng thời, dự án cũng góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhà ở trên địa bàn.

Ngoài dự án tại phường Phố Hiến, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đang triển khai một số dự án nhà ở xã hội quy mô lớn. Trong đó, đáng chú ý là Khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại KCN Yên Mỹ II do Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công vào tháng 8/2025 với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ. Trên quỹ đất khoảng 31 ha, dự án dự kiến phát triển 27 tòa chung cư, cung cấp khoảng 9.000 căn hộ, cùng 250 căn nhà liền kề thương mại và hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Hưng Yên được Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành 44.750 căn nhà ở xã hội, trong đó năm 2026 là 5.900 căn, năm 2027 là 10.500 căn.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2026, tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai 9 dự án nhà ở xã hội, với tổng số căn hộ dự kiến hoàn thành khoảng 6.172 căn.