Việt Nam nhập gần 200.000 tấn thịt gà nửa đầu năm

6 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập gần 200.000 tấn thịt gà, chủ yếu đến từ Mỹ, EU và Brazil. Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu khoảng 5.000 tấn, phần lớn là thịt gà chế biến.

Việt Nam ước tính nhập khẩu khoảng 185.000-195.000 tấn thịt gà các loại trong nửa đầu năm. Ảnh: Thanh Thương.

Báo cáo kết quả sản xuất và thương mại gia cầm của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho thấy chỉ trong nửa đầu năm, Việt Nam ước tính nhập khẩu khoảng 185.000-195.000 tấn thịt gà các loại, với kim ngạch đạt 190- 205 triệu USD .

Kim ngạch nhập khẩu nhóm thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ tăng 26-37,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã giúp thịt gà nhập khẩu có lợi thế cạnh tranh hơn.

Về cơ cấu, đùi gà đông lạnh tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 130.000-140.000 tấn, tương đương gần 71,5% tổng lượng thịt gà nhập khẩu. Đây cũng là mặt hàng có giá thành thấp, cạnh tranh trực tiếp với gà trắng sản xuất trong nước, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể.

Xếp sau là sản phẩm cánh gà đông lạnh với khoảng 22.000-25.000 tấn, chiếm khoảng 12% tổng lượng nhập khẩu, chủ yếu phục vụ các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và nhà hàng.

Ngoài ra, chân gà và các phụ phẩm khác đạt khoảng 16.000-18.000 tấn, chiếm khoảng 8,7%, trong khi gà nguyên con đông lạnh chỉ đạt khoảng 3.500-5.000 tấn, tương đương khoảng 2% tổng lượng nhập khẩu.

Liên quan đến nguồn cung, báo cáo chỉ ra nguồn cung thịt gà nhập khẩu của Việt Nam tập trung chủ yếu tại 3 thị trường lớn là Mỹ, EU và Brazil.

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, sản lượng thịt gà nhập khẩu từ Mỹ đạt khoảng 115.000-120.000 tấn, chiếm 61,8% thị phần, với loại thịt nhập khẩu chủ yếu là đùi gà góc tư giá rẻ.

Đối với thị trường EU, Việt Nam nhập khẩu khoảng 28.000-30.000 tấn. Với số lượng này, Việt Nam hiện là nước nhập khẩu gia cầm lớn thứ 2 của EU tại Đông Nam Á.

Trong khi đó, Brazil cung ứng khoảng 24.000-26.000 tấn, chiếm khoảng 13,1% thị phần, chủ yếu là cánh gà và gà góc tư.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam ước tính xuất khẩu 4.800-5.200 tấn thịt gia cầm trong nửa đầu năm, với kim ngạch 45- 48 triệu USD và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thịt gà chế biến chiếm hơn 85% giá trị xuất khẩu, cho thấy xu hướng chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô sang chế biến sâu theo chuỗi 3F.

Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm trên 50% kim ngạch, tiếp đến là Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia và các nước Trung Đông. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm nay, Việt Nam đã chính thức xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc, qua đó mở thêm thị trường cho sản phẩm gia cầm trong nước.

Hiệp hội Gia cầm Việt Nam nhận định trong bối cảnh sản lượng chăn nuôi trong nước tiếp tục tăng nhưng một số phân khúc xuất hiện tình trạng dư cung cục bộ khiến giá bán giảm, lượng thịt gà nhập khẩu lớn, đặc biệt là các sản phẩm giá rẻ, điều này sẽ tiếp tục tạo áp lực cạnh tranh đối với ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.