Doanh thu thuần quý II của Xây dựng Hòa Bình vượt 1.900 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận nhà thầu xây dựng này thu về lại giảm hơn một nửa.

Kết thúc quý II/2026, Xây dựng Hòa Bình của Chủ tịch Lê Viết Hải vẫn còn lỗ lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng. Ảnh: HBC.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 1.946 tỷ đồng , tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn hơn 222 tỷ đồng .

Đáng chú ý, doanh thu tài chính kỳ này của công ty cũng giảm 65% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thu nhập khác lại giảm từ 138 tỷ xuống chưa đầy 10 tỷ đồng . Ngược lại, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng, ảnh hưởng đáng kể kết quả lợi nhuận của Hòa Bình.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, nhà thầu xây dựng này chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng , giảm tới 55% so với cùng kỳ năm trước.

LỢI NHUẬN XÂY DỰNG HÒA BÌNH ĐI LÙI KQKD theo quý của HBC. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu thuần tỷ đồng 692 936 1123 1882 1322 1946 Lãi sau thuế

5.4 42 188 10.6 22.7 19

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Bình đạt 3.268 tỷ đồng doanh thu thuần, gần gấp đôi cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 42 tỷ đồng , giảm 19%.

Năm 2026, Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng . Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 33% kế hoạch doanh thu và gần 17% mục tiêu lợi nhuận.

Dù đã duy trì được lợi nhuận dương, bức tranh tài chính của Hòa Bình vẫn còn nhiều áp lực. Tại ngày 30/6, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 2.026 tỷ đồng .

Tổng tài sản tính đến cuối quý II của công ty đạt 16.886 tỷ đồng , tăng 5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị hơn 11.000 tỷ đồng , tương đương 65% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt 3.195 tỷ đồng , tăng 40% so với đầu năm và chiếm gần 19% tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hàng tồn kho chủ yếu là nguyên vật liệu và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Đáng chú ý, Xây dựng Hòa Bình đã trích lập dự phòng gần 732 tỷ đồng đối với các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, hơn 414 tỷ đồng cho các khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn và gần 2 tỷ đồng đối với các khoản trả trước cho người bán. Trong đó, một số khoản dự phòng lớn liên quan đến CTCP Kinh doanh và Xây dựng Quang Minh với gần 124,5 tỷ và CTCP CapitaLand - Hiền Đức với hơn 14,6 tỷ đồng ...

Doanh nghiệp cho biết tại thời điểm 30/6 vẫn còn một số khoản nợ quá hạn chưa thanh toán và các vụ tranh chấp, kiện tụng liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng kinh tế mà Xây dựng Hòa Bình là bên nguyên đơn hoặc bị đơn tại cơ quan Toà án và Trọng tài, có thể làm phát sinh các khoản tiền lãi chậm thanh toán, phạt vi phạm, cùng các khoản chi phí phát sinh liên quan.

Các khoản này chỉ được ghi nhận khi được xác định một cách đáng tin cậy và chắc chắn có sự giảm sút về lợi ích kinh tế cho Xây dựng Hòa Bình thông qua thương lượng hoặc phán quyết cuối cùng của cơ quan Toà án và Trọng tài.