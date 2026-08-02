Hoàn cảnh trái ngược của 2 chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam

Dù doanh thu đều tăng trong quý II và nửa đầu năm 2026, nhưng 2 nhà sách lớn nhất Việt Nam là Fahasa và Phương Nam lại có kết quả kinh doanh trái ngược.

Fahasa hiện là chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam với khoảng 150 nhà sách trên toàn quốc. Ảnh: Fahasa.

CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh - Fahasa (UPCoM: FHS) và CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC), chủ sở hữu và vận hành 2 chuỗi nhà sách cùng tên, đều đã công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng năm 2026, nhưng cho thấy bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Dù cả 2 đều ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trong quý II, trong khi Fahasa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng quy mô hoạt động, chuỗi nhà sách Phương Nam lại rơi vào tình cảnh thua lỗ.

Fahasa thu hơn 2.100 tỷ sau nửa năm

Cụ thể, theo báo cáo tài chính vừa công bố, Fahasa ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 1.307 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng doanh thu đến trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng sách và văn hóa phẩm duy trì ổn định, giúp doanh nghiệp tiếp tục giữ vững quy mô dẫn đầu ngành.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận quý II của Fahasa gần như đi ngang. Giá vốn hàng bán tăng 4%, trong khi doanh thu tài chính sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều nhích lên là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Kết quả, Fahasa chỉ thu về khoản lãi sau thuế 7 tỷ đồng trong quý gần nhất, giảm nhẹ so với quý II/2025.

Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam ghi nhận 2.167 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 26 tỷ đồng , cũng tăng gần 10%.

Đáng chú ý, quy mô tài sản của Fahasa tiếp tục mở rộng. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt trên 2.100 tỷ đồng , trong đó hàng tồn kho lên tới gần 1.170 tỷ đồng , tăng khoảng 35% so với đầu năm.

KẾT QUẢ KINH DOANH TRÁI NGƯỢC CỦA FAHASA VÀ PHƯƠNG NAM Nguồn: BCTC DN. Nhãn Doanh thu Lãi ròng Fahasa Tỷ đồng 2167 26 Phương Nam

294 -13

Phương Nam gặp nhiều khó khăn

Trái ngược với Fahasa, CTCP Văn hóa Phương Nam, chuỗi nhà sách Phương Nam, tiếp tục trải qua một quý kinh doanh nhiều khó khăn.

Trong quý II, doanh thu thuần cung cấp hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp đạt hơn 152 tỷ đồng , tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu không đủ bù đắp chi phí khi giá vốn hàng bán tăng tới 24%, khiến biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp đáng kể.

Không chỉ vậy, doanh thu tài chính của Phương Nam cũng giảm một nửa, chỉ còn gần 3 tỷ đồng . Dù doanh nghiệp đã tiết giảm được chi phí tài chính, chi phí bán hàng và kiểm soát chi phí quản lý, những nỗ lực này vẫn không thể bù đắp sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Khoản thu nhập khác cũng giảm mạnh từ hơn 4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025 xuống còn gần 2 tỷ đồng trong quý II của năm nay.

Kết quả, chủ chuỗi nhà sách Phương Nam lỗ sau thuế gần 15 tỷ đồng trong quý II, cao gấp nhiều lần mức lỗ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Phương Nam ghi nhận 292 tỷ đồng doanh thu thuần, vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn cùng doanh thu tài chính suy giảm đã khiến công ty lỗ sau thuế 13 tỷ đồng , đảo chiều mạnh so với cùng kỳ năm ngoái khi vẫn còn ghi nhận khoản lãi ròng 1,5 tỷ.

Đến cuối quý II, tổng tài sản của Phương Nam đạt hơn 561 tỷ đồng , chỉ bằng 1/4 quy mô của Fahasa và tăng không đáng kể so với đầu năm.

Phương Nam hiện là chuỗi nhà sách lớn thứ 2 Việt Nam (chỉ sau Fahasa) với gần 50 nhà sách trên cả nước.