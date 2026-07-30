Bia Hà Nội thắng lớn

Chỉ sau nửa đầu năm 2026, Habeco đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc, với lãi ròng quý II tăng 50% và nguồn thu tài chính tiếp tục đóng góp tích cực.

Kết quả kinh doanh Habeco khởi sắc trở lại. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Habeco (HoSE: BHN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.835 tỷ đồng , tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước và là mức doanh thu hàng quý cao nhất gần 9 năm qua. Cùng với đà tăng doanh thu, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng được cải thiện từ 29,4% lên 31,5% nhờ giá vốn hàng bán được kiểm soát tốt hơn.

Trong kỳ, Habeco thu về gần 74 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, phần lớn đến từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng mạnh 29% do doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình quảng cáo, khuyến mãi và hỗ trợ bán hàng nhằm mở rộng thị trường. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 46%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ nhích nhẹ..

Kết quả, Habeco báo lãi sau thuế 240 tỷ đồng trong quý II, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Habeco cho biết lợi nhuận sau thuế trên cả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đều tăng trưởng tích cực nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với việc triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển thị trường và thúc đẩy bán hàng, qua đó giúp doanh thu và lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất tiền gửi cao hơn so với cùng kỳ cũng giúp doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 40%, tiếp tục đóng góp tích cực vào lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Habeco ghi nhận doanh thu thuần 4.765 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 311 tỷ đồng , tăng lần lượt 25% và 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2026, Habeco đặt kế hoạch doanh thu khoảng 7.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 213 tỷ đồng với quan điểm điều hành thận trọng trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn ở mức cao và sức mua thị trường chưa thực sự phục hồi. Như vậy, chỉ sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 61% mục tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

DOANH THU HABECO CAO NHẤT NHIỀU NĂM KQKD hàng quý của Habeco Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 1,0K 2,0K 3,0K I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Doanh thu thuần 1.458 II Doanh thu thuần 2.356 III Doanh thu thuần 2.507 IV Doanh thu thuần 2.203 I/2026 Doanh thu thuần 1.930 II Doanh thu thuần 2.835 I/2025 Lợi nhuận sau thuế 21 II Lợi nhuận sau thuế 150 III Lợi nhuận sau thuế 238 IV Lợi nhuận sau thuế 74 I/2026 Lợi nhuận sau thuế 71 II Lợi nhuận sau thuế 240 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của Habeco đạt 8.026 tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp sở hữu 584 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 4.742 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn. Tổng lượng tiền nhàn rỗi lên tới hơn 5.326 tỷ đồng , chiếm khoảng 66% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả ở mức 2.489 tỷ đồng , tăng 15% so với đầu năm. Dù vậy, Habeco vẫn duy trì cơ cấu tài chính khá an toàn khi hầu như không chịu áp lực từ nợ vay tài chính, tạo dư địa lớn để duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới.

Habeco hiện sở hữu 23 nhà máy, bao gồm các công ty con và đơn vị thành viên. Bên cạnh cơ sở nội đô, doanh nghiệp còn vận hành Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, đơn vị sản xuất chủ lực của tổng công ty với công suất khu vực nhà nấu lên tới 200 triệu lít/năm.