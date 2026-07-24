Tốn 7 tỷ đồng/ngày để quảng cáo, Sabeco làm ăn ra sao?

Doanh thu quý II của Sabeco chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ dù doanh nghiệp mạnh tay chi khoảng 660 tỷ đồng cho quảng cáo và khuyến mãi.

Sabeco chi 660 tỷ đồng cho quảng cáo và khuyến mãi trong quý II. Ảnh: Sabeco.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) ghi nhận 6.888 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, bất chấp việc hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng đến từ sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới - World Cup 2026.

Dù tăng trưởng doanh thu không đáng kể, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn cải thiện tích cực nhờ chi phí đầu vào giảm. Cụ thể, giá vốn hàng bán được tiết giảm giúp lợi nhuận gộp đạt 2.663 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ, đồng thời kéo biên lợi nhuận gộp lên mức cao hơn năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm mạnh 34% xuống chỉ còn khoảng 10 tỷ đồng , chủ yếu nhờ doanh nghiệp thu hẹp đòn bẩy tài chính và tiếp tục duy trì lượng tiền mặt dồi dào.

Ở chiều ngược lại, Sabeco đẩy mạnh hoạt động tiếp thị nhằm củng cố thị phần, khiến chi phí bán hàng tăng 26% lên 1.154 tỷ đồng . Riêng chi phí quảng cáo và khuyến mãi đã lên tới khoảng 660 tỷ đồng , chiếm hơn một nửa tổng chi phí bán hàng. Bình quân, nhà sản xuất bia này đã chi khoảng 7 tỷ đồng mỗi ngày cho các hoạt động quảng bá, tiếp thị và kích cầu tiêu dùng trong quý II.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Sabeco báo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.243 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Sabeco cho biết doanh thu quý II tăng nhẹ nhờ tác động từ 2 đợt điều chỉnh giá bán trong tháng 4 và tháng 5. Đồng thời, giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là malt và gạo, duy trì ở mức thuận lợi, qua đó giúp cải thiện lợi nhuận gộp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải gia tăng chi cho hoạt động bán hàng và quản lý, khiến lợi nhuận ròng suy giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận 13.345 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.488 tỷ đồng, tăng 21%.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA SABECO CÁC QUÝ GẦN ĐÂY Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 2,0K 4,0K 6,0K 8,0K I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Doanh thu thuần 5.811 II Doanh thu thuần 6.804 III Doanh thu thuần 6.437 IV Doanh thu thuần 6.837 I/2026 Doanh thu thuần 6.457 II Doanh thu thuần 6.888 I/2025 Lợi nhuận sau thuế 800 II Lợi nhuận sau thuế 1.251 III Lợi nhuận sau thuế 1.404 IV Lợi nhuận sau thuế 1.119 I/2026 Lợi nhuận sau thuế 1.245 II Lợi nhuận sau thuế 1.243 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Năm 2026, Sabeco đặt mục tiêu 28.959 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và hơn 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Sabeco đạt 31.722 tỷ đồng , giảm khoảng 3% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp tiếp tục duy trì nguồn tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới hơn 20.700 tỷ đồng , tương đương khoảng 65% tổng tài sản.

Quy mô tiền nhàn rỗi lớn không chỉ tạo nền tảng tài chính mà còn mang về 261 tỷ đồng doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi trong riêng quý II. Lũy kế 6 tháng đầu năm, khoản thu từ lãi tiền gửi đã vượt 500 tỷ đồng , tiếp tục là nguồn đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Sabeco tăng 7% so với đầu năm lên 10.267 tỷ đồng . Trong đó, dư nợ vay tài chính chỉ khoảng 367 tỷ đồng .