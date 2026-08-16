Dòng tiền hơn 228 triệu USD trong loạt thương vụ đáng chú ý tháng 7

Bất động sản, hạ tầng và khai khoáng là những lĩnh vực thu hút dòng vốn M&A đáng chú ý trong tháng 7, trong đó phần lớn thương vụ quy mô đến từ nhà đầu tư trong nước.

Theo báo cáo Điểm tin M&A tháng 7 của Grant Thornton, thị trường M&A Việt Nam đã ghi nhận 31 giao dịch được công bố trong tháng. Trong số này, 22 thương vụ có giá trị được công bố hoặc có thể ước tính, với tổng quy mô khoảng 228 triệu USD .

Bất động sản, hạ tầng và tài nguyên chiếm đa số

Xét về số lượng, logistics và hạ tầng dẫn đầu với 5 giao dịch, chiếm khoảng 16% tổng số thương vụ. Bất động sản đứng thứ hai với 4 giao dịch, tương đương 13%. Các lĩnh vực tiện ích công cộng, tài chính, công nghệ và hàng tiêu dùng cũng duy trì sự hiện diện với 2-3 giao dịch mỗi lĩnh vực.

Về giá trị, thị trường được dẫn dắt bởi bất động sản, logistics & hạ tầng và khai khoáng, với tổng giá trị khoảng 134,5 triệu USD , tương đương gần 59% tổng giá trị giao dịch trong tháng.

Đáng chú ý, phần lớn thương vụ quy mô lớn trong tháng được thực hiện bởi nhà đầu tư trong nước, tập trung vào các doanh nghiệp sở hữu tài sản bất động sản, hạ tầng và tài nguyên chiến lược. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hiện diện thông qua các khoản đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng.

Quy mô giao dịch trong tháng 7 giảm đáng kể so với tháng trước. Theo báo cáo tháng 6 của Grant Thornton, thị trường ghi nhận 33 giao dịch, trong đó 29 thương vụ có giá trị được công bố hoặc ước tính, với tổng quy mô khoảng 1 tỷ USD .

Lũy kế 6 tháng đầu năm, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 126 giao dịch được công bố, trong đó 89 thương vụ có giá trị được công bố hoặc có thể ước tính, với tổng giá trị khoảng 2,43- 2,5 tỷ USD . Quy mô bình quân đạt khoảng 27- 28 triệu USD mỗi thương vụ.

Điểm mặt thương vụ M&A đáng chú ý nhất tháng 7

Trong lĩnh vực bất động sản, theo Grant Thornton, một trong những thương vụ đáng chú ý là việc Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Riverside mua 93,4% cổ phần CTCP Amata Township Long Thành với giá 492 tỷ đồng , tương đương khoảng 18,7 triệu USD . Amata Township Long Thành đang phát triển dự án khu đô thị quy mô 753 ha tại Đồng Nai, gồm khu dân cư, trung tâm thương mại và các tổ hợp dịch vụ.

Ở nhóm logistics & hạ tầng, Grab gây chú ý với khoản đầu tư chiến lược vào EBOOST, doanh nghiệp cung cấp giải pháp sạc thông minh cho xe điện. Khoản đầu tư nhằm hỗ trợ EBOOST mở rộng mạng lưới trạm sạc, hiện có hơn 2.000 điểm sạc trên toàn quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác về giao thông điện hóa tại Việt Nam.

Với lĩnh vực khai khoáng, thương vụ có giá trị lớn đáng chú ý là CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô mua 46,85% vốn tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) từ VNSteel với giá hơn 1.048 tỷ đồng , tương đương khoảng 40,3 triệu USD . Sau giao dịch, doanh nghiệp này sở hữu 99,85% vốn VTM, đơn vị đang khai thác mỏ sắt Quý Xa tại Lào Cai.

Trong lĩnh vực tài chính, M-DAQ Global - tập đoàn fintech có trụ sở tại Singapore, đã ký thỏa thuận mua lại METech - cổ đông lớn của PayME. Giá trị giao dịch không được công bố. Thương vụ giúp M-DAQ tiếp cận hạ tầng thanh toán được cấp phép tại Việt Nam, qua đó tăng khả năng xử lý các giao dịch nội địa bằng VND.

Grant Thornton lưu ý số liệu và dữ liệu trên chỉ phản ánh giá trị của các giao dịch đã được công bố hoặc có thể ước tính, chưa bao gồm đầy đủ giá trị của tất cả thương vụ trên thị trường.