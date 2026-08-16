Vietjet rót thêm 250 tỷ đồng để đưa Starlink lên máy bay

Vietjet vừa quyết định bổ sung 250 tỷ đồng vào Galaxy Pay, nâng tổng vốn góp tại đây lên 300 tỷ đồng. Khoản tiền mới sẽ được dùng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink.

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa thông qua chủ trương góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay. Sau giao dịch, tổng vốn góp của hãng hàng không tại doanh nghiệp này sẽ tăng gấp 6 lần, từ 50 lên 300 tỷ đồng .

Theo nghị quyết do Vietjet công bố, khoản vốn bổ sung sẽ được sử dụng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink phục vụ hoạt động của hãng.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Vietjet ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet trên máy bay với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào ngày 20/5. Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh thuộc SpaceX, tập đoàn hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập.

Từ ví điện tử đến hạ tầng kết nối trên máy bay

Galaxy Pay được Vietjet thành lập từ tháng 7/2020 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng . Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, hãng hàng không đang sở hữu 100% vốn tại công ty này.

Galaxy Pay được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ tháng 8/2021, gồm cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ - chi hộ và ví điện tử.

Từ đầu năm 2026, sản phẩm ví điện tử của Galaxy Pay được đổi tên thành SkyPay. Dịch vụ hiện được cung cấp trên ứng dụng riêng, đồng thời tích hợp vào website, ứng dụng Vietjet Air và nền tảng khách hàng thân thiết SkyJoy.

Việc Vietjet tăng vốn mạnh cho Galaxy Pay lần này cho thấy công ty không chỉ đóng vai trò trong mảng thanh toán của hệ sinh thái Vietjet mà còn được sử dụng làm đầu mối triển khai hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động hàng không.

Để triển khai dịch vụ, Vietjet sẽ hợp tác với Starlink Services Việt Nam, pháp nhân thuộc hệ sinh thái SpaceX.

Starlink Services Việt Nam được thành lập vào tháng 9/2025, đặt trụ sở tại Hà Nội với vốn điều lệ 30 tỷ đồng . Đến tháng 2, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tại Việt Nam.

Theo thông tin được công bố, trong giai đoạn đầu, Starlink Services Việt Nam được triển khai 4 trạm cổng và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Hiện, Vietjet chưa công bố số lượng tàu bay được trang bị, thời điểm chính thức khai thác dịch vụ cũng như phương án thu phí đối với hành khách.

Xu hướng dịch vụ Wi-Fi trên không

Việc Vietjet đầu tư vào Starlink diễn ra trong bối cảnh Internet vệ tinh quỹ đạo thấp đang nhanh chóng được các hãng hàng không trên thế giới đưa lên máy bay.

Đến năm 2026, nhiều hãng như United Airlines, Qatar Airways, Air France, Hawaiian Airlines, airBaltic, WestJet và Emirates đã triển khai hoặc đang lắp đặt Starlink trên đội bay.

Mô hình phổ biến là lắp thiết bị kết nối Starlink trên máy bay, sau đó cung cấp Wi-Fi cho hành khách thông qua mạng không dây trên khoang.

Nhờ sử dụng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), Starlink có độ trễ thấp hơn và tốc độ cao hơn so với nhiều hệ thống Internet hàng không truyền thống, cho phép hành khách thực hiện những tác vụ trước đây khó thực hiện ổn định trên máy bay như xem video trực tuyến, chơi game, gọi video hay những dịch vụ đòi hỏi kết nối liên tục.

Qatar Airways hiện cung cấp Starlink miễn phí trên các máy bay được trang bị, với tốc độ được hãng công bố lên tới 500 Mb/giây. Dịch vụ đã được triển khai trên Boeing 777, Airbus A350 và Boeing 787, với gần 120 máy bay thân rộng được trang bị vào đầu năm 2026.

Nhiều hãng bay đã cung cấp dịch vụ Wi-Fi trên máy bay. Ảnh: Aviation Today.

Tại Mỹ, United Airlines cũng đang đẩy nhanh quá trình trang bị Starlink. Đến tháng 6, hãng cho biết đã có hơn 400 máy bay sử dụng hệ thống này và đặt mục tiêu nâng lên gần 1.000 chiếc vào cuối năm.

Wi-Fi Starlink được cung cấp miễn phí cho thành viên chương trình khách hàng thân thiết MileagePlus trên các máy bay đã trang bị. Hành khách có thể chơi game trực tuyến, mua sắm, làm việc với tài liệu dùng chung và kết nối đồng thời nhiều thiết bị.

Không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu truy cập Internet của hành khách, việc các hãng khai thác kết nối tốc độ cao còn góp phần mở rộng trải nghiệm số trên máy bay. Xu hướng này cho thấy Wi-Fi đang dần trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm hàng không, thay vì chỉ là tiện ích bổ sung.

Với Vietjet, việc đầu tư hệ thống Starlink có thể mở ra khả năng nâng cấp dịch vụ kết nối trên các chuyến bay, đặc biệt trên các đường bay quốc tế dài.