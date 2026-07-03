Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vốn 'khủng'

Vietjet, HDBank và VikkiBankS đồng loạt triển khai hoặc hoàn tất các đợt tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính và phục vụ kế hoạch mở rộng.

Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng vốn trong lĩnh vực hàng không, ngân hàng và chứng khoán. Ảnh: Sovico.

Hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang đồng loạt tăng vốn điều lệ với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, trải dài từ lĩnh vực hàng không, ngân hàng đến chứng khoán.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp bước vào giai đoạn mở rộng hoạt động, gia tăng năng lực tài chính để đón cơ hội tăng trưởng ở từng lĩnh vực.

Mới đây, Vietjet Air đã được chấp thuận niêm yết bổ sung gần 177,5 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ khoảng 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 3 cổ phiếu mới). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của hãng hàng không này đã tăng thêm gần 1.775 tỷ, lên hơn 7.690 tỷ đồng .

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Vietjet liên tục mở rộng quy mô hoạt động. Từ đầu năm đến nay, hãng đã ký nhiều thỏa thuận mua và thuê máy bay với các đối tác lớn, đồng thời mở thêm nhiều đường bay quốc tế đến Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và châu Âu.

Việc củng cố nguồn vốn được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu đầu tư đội tàu bay và mở rộng mạng bay trong giai đoạn tới.

Ở lĩnh vực ngân hàng, HDBank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 103.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nếu hoàn tất, ngân hàng sẽ gia nhập nhóm nhà băng có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng , qua đó cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng và đầu tư cho chiến lược chuyển đổi số.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho 12 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng , gấp 7 lần trước đó.

Việc tăng mạnh vốn điều lệ được đánh giá sẽ giúp VikkiBankS mở rộng quy mô cho vay ký quỹ (margin), nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, tư vấn ngân hàng đầu tư (IB) cũng như cạnh tranh với nhóm công ty chứng khoán có vốn lớn trên thị trường.

Không chỉ 3 doanh nghiệp trên, hồi đầu năm nay, Galaxy Digital Holdings - doanh nghiệp công nghệ số trong hệ sinh thái Sovico - cũng đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.345 tỷ đồng , tương đương gần gấp 3 lần.

Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng vốn cho thấy xu hướng củng cố năng lực tài chính trước chu kỳ tăng trưởng mới của hệ sinh thái này.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn ở các lĩnh vực hàng không, tài chính - ngân hàng và chứng khoán, việc bổ sung vốn chủ sở hữu giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh và tạo dư địa triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn.