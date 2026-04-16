Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nói về thu hút vốn cho Việt Nam

  Thứ năm, 16/4/2026 08:36 (GMT+7)
Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor xuất hiện tại sự kiện mới đây với vai trò đại diện Sovico Holdings, chia sẻ về việc làm thế nào để Việt Nam tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn) phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP.HCM vừa qua. Ảnh: Cát Trương.

Năm 2019, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn) lần đầu xuất hiện với tư cách đồng sáng lập startup Swift 247. Đây là nền tảng logistics công nghệ kết nối vận tải đa phương thức đã được cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. Trong đó, đối tác chiến lược của Swift 247 chính là Vietjet. Việc này cho phép Swift 247 tận dụng mạng lưới bay vận chuyển của Vietjet để giao hàng siêu tốc.

Những năm gần đây, thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thường xuyên hoạt động trong hệ sinh thái công ty của gia đình là Sovico Holdings. Ông đang góp mặt tại CTCP Galaxy Technology Services - đơn vị trong hệ sinh thái AI mới (Galaxy Holdings - tập đoàn số thuộc hệ sinh thái Sovico) của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đồng thời, năm ngoái, cơ cấu sở hữu của Galaxy Holdings có sự thay đổi khi chủ sở hữu được chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư Milky Way - doanh nghiệp do ông Tommy Nguyễn nắm giữ 100% vốn.

Song song, cá nhân này cũng xuất hiện trong cơ cấu sở hữu cổ phần tại CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX) do CTCP Galaxy Technology Services tham gia thành lập.

Mới đây, ông Tommy Nguyễn đã xuất hiện tại Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP.HCM do Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Tại diễn đàn, ông Tommy Nguyễn nhận định câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam đã trở nên quen thuộc được thể hiện qua sự tăng trưởng GDP ổn định, dân số trẻ và đầy khát vọng, cùng một nền sản xuất đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng phía sau những con số ấn tượng đó, điều ông quan tâm là làm thế nào để Việt Nam chuyển hóa tăng trưởng kinh tế thành sức mạnh thể chế bền vững.

Ông dẫn chứng các nền kinh tế lớn như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản… đều có điểm chung là xây dựng được những kết nối sâu rộng và lâu dài với hệ thống tài chính toàn cầu. Qua đó, các nước này không chỉ hút dòng vốn mà còn hội nhập vào các mạng lưới, tiêu chuẩn và quan hệ đối tác - những yếu tố định hình cách vận hành của thế giới tài chính hiện đại.

"Ngược lại, khi nói về vốn quốc tế tại Việt Nam, chúng ta thường chỉ tập trung vào việc huy động vốn được bao nhiêu, định giá thế nào và từ ai. Nhưng cách nhìn đó chưa phản ánh hết bức tranh", ông nhấn mạnh.

Ông cho rằng nếu được cấu trúc đúng, vốn quốc tế sẽ mang lại nhiều giá trị hơn tài chính đơn thuần. Trước hết, nó mang lại kỷ luật quản trị là các tiêu chuẩn báo cáo, cơ chế hội đồng quản trị và mức độ minh bạch mà các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu yêu cầu. Bên cạnh đó, vốn quốc tế mang đến chuyển giao tri thức, từ vận hành, công nghệ đến mô hình quản trị, nâng tầm toàn bộ ngành.

"Và quan trọng nhất, vốn quốc tế mang lại uy tín", con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho hay.

Theo ông, khi một doanh nghiệp Việt Nam trở thành đối tác đáng tin cậy của các định chế tài chính, nhà sản xuất và nhà đầu tư hàng đầu thế giới, điều đó thay đổi cách nhìn về Việt Nam - không chỉ là một thị trường để đầu tư mà còn là nơi hình thành những doanh nghiệp toàn cầu thực thụ.

Thảo Liên

