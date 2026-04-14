IFC dự kiến đầu tư 3 tỷ USD vào Việt Nam

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tiếp tục là đối tác trong xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư hạ tầng, công nghệ cao...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cùng ông Thomas James Jacobs, Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia của IFC. Ảnh: UBND TP.HCM.

Chiều nay (14/4), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã có buổi làm việc với ông Thomas James Jacobs, Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Nhiều lĩnh vực tiềm năng để IFC hợp tác với TP.HCM

Tại buổi làm việc, ông Thomas James Jacobs cho biết mục đích chuyến thăm nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa IFC và TP.HCM, cũng như cập nhật tiến độ các dự án đầu tư hiện có, trong đó có hợp tác với CTCP Phát triển Công nghiệp BW (BW Industrial Development JSC).

Ông Thomas James Jacobs khẳng định IFC cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam nói chung và TP.HCM Nói riêng. Bên cạnh việc trực tiếp đầu tư nguồn vốn, IFC còn tích cực huy động thêm các nguồn lực tài chính quốc tế, phối hợp với nhiều tổ chức và doanh nghiệp nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam.

Theo ông, IFC đang có kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ USD vào Việt Nam trong thời gian tới. Ông nhận định còn nhiều lĩnh vực tiềm năng để tăng cường hợp tác với TP.HCM, đồng thời bày tỏ mong muốn lắng nghe các định hướng ưu tiên của TP để IFC có thể nghiên cứu, tham gia hỗ trợ một cách hiệu quả nhất.

TP.HCM muốn IFC hỗ trợ xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả giữa TP.HCM và IFC - một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới - trên nhiều lĩnh vực như tài chính, đầu tư tư nhân, tài chính xanh và phát triển hạ tầng bền vững.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo TP đề nghị IFC tiếp tục đóng vai trò đối tác chiến lược trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Theo đó, đại diện TP mong muốn IFC hỗ trợ tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát triển thị trường vốn, tài chính xanh, fintech và hạ tầng số phục vụ vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Đồng thời, ông kỳ vọng IFC sẽ kết nối các nhà đầu tư tài chính quốc tế, các quỹ đầu tư lớn và định chế tài chính toàn cầu tham gia vào hệ sinh thái tài chính của TP.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đề nghị IFC hỗ trợ thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và chuyển đổi xanh. TP đặc biệt quan tâm đến việc phát triển hành lang đổi mới sáng tạo phía đông, các dự án sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học tại khu công nghệ cao, cũng như xây dựng chuỗi đô thị thông minh liên kết vùng Đông Nam Bộ.

Trong lĩnh vực hạ tầng, TP mong muốn IFC tham gia hỗ trợ huy động vốn cho các dự án trọng điểm như 7 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 547 km, cùng các tuyến đường sắt kết nối khu vực như Bàu Bàng - Thị Vải và Bàu Bàng - Mộc Bài.

Ngoài ra, TP đề xuất mở rộng hợp tác với IFC trong lĩnh vực tài chính xanh và phát triển kinh tế biển bền vững. TP kêu gọi hỗ trợ thu hút nguồn vốn quốc tế cho các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 15.000 MW, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ và hệ thống khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ.

Theo lãnh đạo TP, đây đều là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và kinh nghiệm toàn cầu của IFC, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM khẳng định trong thời gian qua, IFC đã có những cam kết đầu tư đáng ghi nhận tại Việt Nam. Với tốc độ phát triển nhanh, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 8 quốc gia hàng đầu nhận được hỗ trợ từ IFC. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu năm tài chính thứ 8 liên tiếp IFC huy động thành công trên 1 tỷ USD mỗi năm cho các dự án đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

IFC cũng là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế bền vững của Việt Nam. Riêng trong năm tài khóa 2024, IFC đã dành khoảng 310 triệu USD cho các dự án tài chính khí hậu tại Việt Nam, mức cao kỷ lục trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Tại TP.HCM, IFC đã đồng tổ chức Hội nghị Tài chính số và Tài chính toàn diện năm 2025, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái fintech, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ khởi nghiệp và các nhóm yếu thế.

IFC là thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, hoạt động mạnh mẽ và tích cực trên 100 quốc gia. Việt Nam gia nhập IFC vào ngày 4/8/1967. Tính đến tháng 6/2019, IFC đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào 50 dự án tại Việt Nam và dành tổng cộng 20,2 triệu USD cho dịch vụ tư vấn tại 16 dự án.

Kể từ khi thành lập văn phòng tại Việt Nam năm 1997, IFC đã nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của khu vực tư nhân, khuyến khích cải cách cơ cấu, thúc đẩy các tiêu chuẩn quốc tế và cải thiện môi trường kinh doanh.