Kỹ sư bỏ lương hơn 50 triệu/tháng ở thành phố về quê làm nông dân

Nhớ lại thời điểm đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, anh Vũ cho biết bản thân phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người thân, bạn bè khuyên anh nên tiếp tục gắn bó với công việc ổn định bởi ở tuổi ngoài 40, nếu thất bại sẽ rất khó bắt đầu lại. “Tôi hiểu những lo lắng đó. Nhưng càng khó khăn, mạo hiểm thì tôi càng muốn chinh phục. Trước khi nghỉ việc, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, tính toán thị trường và khả năng phát triển lâu dài rồi mới mạo hiểm”, anh Vũ chia sẻ.