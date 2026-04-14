TP.HCM chính thức ra mắt Trung tâm Fintech, hút vốn xuyên biên giới

Đặt tại tầng 30 của tòa nhà Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), Trung tâm Fintech kỳ vọng hút dòng vốn xuyên biên giới vào Việt Nam hiệu quả hơn.

Trung tâm Fintech (Fintech Hub) chính thức ra mắt trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP.HCM do Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) tổ chức ngày 14/4.

Đây được xem là một cấu phần cốt lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế, đóng vai trò kết nối giữa các tổ chức tài chính, công ty công nghệ và quỹ đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, nhìn nhận Fintech Hub trong tương lai sẽ là nơi có dịch vụ tài chính số hóa, liền mạch và toàn diện; đồng thời là nơi dòng vốn lưu chuyển xuyên biên giới hiệu quả hơn, giúp giảm chi phí, mở rộng khả năng tiếp cận.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá đây là một bước đi rất quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố. Ông nhấn mạnh TP.HCM định vị mình không chỉ là một trung tâm tài chính truyền thống mà là một trung tâm tài chính thế hệ mới, có khả năng kết nối sâu với thị trường vốn quốc tế, đồng thời tận dụng sức mạnh của công nghệ để tạo ra những lợi thế ngành hàng khác biệt.

Do đó, việc hợp tác với LSE không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế mà còn là cơ hội nâng cấp chuẩn mực quản trị, minh bạch và hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, lãnh đạo TP.HCM cam kết xây dựng môi trường tài chính và đầu tư minh bạch, ổn định để thu hút các định chế toàn cầu.

Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện.

Bà Dame Julia Hoggett, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán London, cho rằng Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á, với tiềm năng ngày càng lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế. Tại sự kiện ngày 14/4, LSE đã ký kết thỏa thuận hợp tác với HDBank nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Theo Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho, các doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng mở rộng, cạnh tranh và dẫn dắt trên sân chơi quốc tế. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kết nối sự tăng trưởng này với dòng vốn toàn cầu ở quy mô xứng tầm.

Ông lưu ý Việt Nam có nhiều doanh nghiệp sở hữu tiềm năng vượt trội, và điều mà những doanh nghiệp này cần không chỉ là vốn, mà hơn cả là nguồn vốn đúng, mang tính dài hạn, quốc tế và chiến lược.

Do đó, ông nhấn mạnh thông qua hợp tác với LSE, nhà băng sẽ là cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp. Hợp tác này tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động huy động vốn xuyên biên giới, bao gồm phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính trên thị trường London, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và nâng cao tiêu chuẩn minh bạch, quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.