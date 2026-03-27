TP.HCM tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng Trung tâm Tài chính toàn cầu

TP.HCM được ghi nhận là một trong những trung tâm tài chính cải thiện thứ hạng mạnh nhất ở nhóm giữa bảng trong bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 39.

Trong khu vực Đông Nam Á, TP.HCM hiện đứng thứ ba, chỉ xếp sau Singapore (hạng 4) và Kuala Lumpur (hạng 42). Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo báo cáo do Z/Yen Group (Anh) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Trung Quốc xây dựng công bố ngày 26/3, TP.HCM đứng hạng 84 toàn cầu với 665 điểm, tăng 11 bậc so với vị trí 95 ở kỳ xếp hạng trước năm 2025.

Dù chỉ tăng nhẹ 1 điểm so với kỳ trước, thành phố vẫn có bước nhảy đáng kể về thứ hạng, cho thấy khoảng cách điểm giữa các Trung tâm Tài chính ở nhóm giữa bảng xếp hạng khá sát nhau.

Trong khu vực Đông Nam Á, TP.HCM hiện đứng thứ 3, vượt qua Jakarta (hạng 86) và Bangkok (hạng 100), chỉ xếp sau Singapore (hạng 4) và Kuala Lumpur (hạng 42).

Theo báo cáo, TP.HCM cũng được xếp vào nhóm các Trung tâm Tài chính cải thiện thứ hạng mạnh nhất trong nhóm giữa bảng (largest improvers in the middle ranks). Ngoài ra, thành phố thuộc nhóm “Global Diversified Centres”, tức các Trung tâm Tài chính có hệ sinh thái dịch vụ tài chính tương đối đa dạng nhưng quy mô chưa nằm trong nhóm dẫn đầu toàn cầu.

Không chỉ cải thiện về thứ hạng, TP.HCM còn được đánh giá tích cực về triển vọng phát triển. Thành phố nằm trong nhóm 15 Trung tâm Tài chính được các chuyên gia dự báo sẽ trở nên quan trọng hơn trong vòng hai đến ba năm tới.

Trong vòng 24 tháng qua, TP.HCM nhận 21 lượt nhắc đến từ các chuyên gia tài chính tham gia khảo sát, đứng chung danh sách với nhiều trung tâm tài chính lớn và đang nổi lên như Dubai, Singapore, Riyadh, Astana, Abu Dhabi, Hong Kong và Thượng Hải.

GFCI là bảng xếp hạng được công bố hai lần mỗi năm, nhằm đánh giá mức độ cạnh tranh của các Trung tâm Tài chính trên thế giới. Chỉ số này được xây dựng dựa trên hơn 140 chỉ tiêu định lượng từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, OECD và Liên Hợp Quốc, kết hợp với khảo sát hàng nghìn chuyên gia trong ngành tài chính toàn cầu.

Các Trung tâm Tài chính được đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí chính, gồm: môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, hạ tầng, mức độ phát triển của ngành dịch vụ tài chính và danh tiếng trên thị trường quốc tế.

Kết quả xếp hạng phản ánh sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của từng thành phố trong việc thu hút các định chế tài chính, dòng vốn quốc tế và các hoạt động dịch vụ tài chính toàn cầu.