Vì sao tài sản tại Trung Quốc ngày càng hấp dẫn giới đầu tư?

Hiện tại, tài sản Trung Quốc đang nổi lên như một "điểm neo" quan trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, sự phân hóa trong chính sách kinh tế và những bước tiến của AI.

Tài sản Trung Quốc ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia nhận định khi Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy mở cửa tài chính, lý do để đưa tài sản Trung Quốc vào danh mục đầu tư toàn cầu sẽ ngày càng mạnh hơn, dù cổ phiếu Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng trong phân bổ tài sản toàn cầu, theo Go China.

AI thành động lực chính

Theo bà Zhang Xiaoyan, Phó viện trưởng Trường Tài chính PBC thuộc Đại học Thanh Hoa, dù những bất ổn còn kéo dài, dòng vốn xuyên biên giới toàn cầu vẫn tiếp tục mở rộng trong năm 2025, với Mỹ, Anh và Trung Quốc nằm trong nhóm điểm đến lớn nhất của dòng vốn quốc tế.

"Logic cốt lõi của việc phân bổ vốn toàn cầu rất đơn giản: nhà đầu tư luôn tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn với rủi ro thấp hơn. Tài sản Trung Quốc có thể mang lại cả 2 điều đó", bà Zhang nói.

Về mặt lợi nhuận, bà Zhang cho rằng Trung Quốc có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ số và phần mềm, sản xuất tiên tiến, tự động hóa, năng lượng sạch và công nghệ xanh. Về rủi ro, tài sản Trung Quốc có mức tương quan thấp với thị trường Mỹ và châu Âu, giúp chúng trở thành công cụ đa dạng hóa danh mục hiệu quả.

Đặc biệt, cuộc cách mạng AI đang trở thành động lực chính thúc đẩy sự thay đổi trong bức tranh đầu tư toàn cầu.

Ông Shane Zhang, Chủ tịch Morgan Stanley Securities (Trung Quốc), cho biết dù rủi ro từ địa chính trị, thuế quan, cú sốc năng lượng và lạm phát đang gia tăng, những cơ hội mới lại xuất hiện trong hạ tầng AI, chuyển đổi năng lượng và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Ông nhìn nhận châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có thể đang bước vào một "siêu chu kỳ" mới được dẫn dắt bởi đầu tư và sản xuất. Khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng Trung Quốc, năng lực sản xuất cao cấp, vật liệu và chuỗi công nghiệp AI đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý quốc tế.

Bác bỏ lo ngại về "bong bóng" AI, ông nhấn mạnh Trung Quốc đang có lợi thế về chi phí. Theo ông, để đạt hiệu suất suy luận AI tương đương, tức giai đoạn mô hình AI đã được huấn luyện xử lý dữ liệu mới theo thời gian thực và tạo ra kết quả, chi phí tại Trung Quốc chỉ bằng khoảng 15-20% so với Mỹ. "Điều đó sẽ thúc đẩy AI được ứng dụng rộng rãi hơn trong toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc", ông nói thêm.

Trong khi đó, ông Miao Yanliang, chiến lược gia trưởng tại China International Capital Corp, cũng cho rằng cuộc cách mạng AI hiện chưa phải là "bong bóng" đầu cơ.

Vị chuyên gia lý giải trên thực tế, AI đang thực sự giúp doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn. Thị trường cũng chưa xuất hiện tình trạng sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức và giá các công ty AI hiện chưa bị thổi phồng như nhiều "bong bóng" công nghệ trước đây.

Hơn 50% nhà đầu tư cân nhắc rót vốn

Vào tuần trước, một cuộc khảo sát được thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc Toàn cầu của JPMorgan tại Thượng Hải, thu hút hơn 2.900 lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức quản lý và các quỹ đầu tư tổ chức đến từ hơn 30 quốc gia và thị trường, chỉ ra rằng tỷ lệ nhà đầu tư quốc tế cân nhắc rót vốn vào Trung Quốc đã tăng lên 57%, so với mức 51% cùng kỳ năm ngoái, theo SCMP.

Bà Kwang Kam Shing, Tổng giám đốc JPMorgan tại Hong Kong (Trung Quốc) kiêm Chủ tịch khu vực Bắc Á của ngân hàng. Ảnh: SCMP.

Sức hấp dẫn của cổ phiếu, doanh nghiệp và tài sản Trung Quốc đối với giới đầu tư toàn cầu đang tiếp tục gia tăng nhờ những bước tiến công nghệ nhanh chóng và mức định giá thấp của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Bà Kwang Kam Shing, Tổng giám đốc JPMorgan tại Hong Kong (Trung Quốc) kiêm Chủ tịch khu vực Bắc Á của ngân hàng Mỹ này, cho biết dòng vốn nước ngoài vào Hong Kong và Trung Quốc đại lục vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, khi các nhà đầu tư tiếp tục thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ trong việc tìm kiếm cơ hội mới và nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa các thị trường.

"Vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa các thị trường. Mức định giá tại đây được xem là hấp dẫn hơn so với nhiều khu vực khác", bà Kwang nói.

Bà Kwang cũng nhấn mạnh các nhà đầu tư quốc tế dự kiến gia tăng mức độ tiếp xúc với Trung Quốc nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản.

Các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực như AI, robot, năng lượng tái tạo, xe điện và công nghệ sinh học hiện được giới đầu tư toàn cầu săn đón nhờ năng lực nghiên cứu phát triển mạnh cùng lợi thế chi phí sản xuất.

Một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực này được xem là có khả năng cạnh tranh hàng đầu thế giới và dễ dàng thu hút nhà đầu tư nếu huy động vốn ở nước ngoài để phục vụ chiến lược mở rộng toàn cầu.

Bà Kwang cũng nói thêm phần lớn nhà đầu tư tham dự hội nghị đã đến Trung Quốc để gặp trực tiếp các doanh nhân địa phương, tham quan các cơ sở sản xuất tại Thượng Hải cũng như những thành phố lân cận như Hàng Châu, nơi tập trung hàng trăm công ty công nghệ đổi mới.

Các chuyên gia kinh tế nhận định trong bối cảnh mới, nhà đầu tư không còn có thể phụ thuộc vào một "điểm neo" duy nhất. Mỹ vẫn là thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu, nhưng việc bỏ qua Trung Quốc giờ đây không còn là lựa chọn hợp lý.

"Dòng vốn toàn cầu đang chuyển từ trạng thái phân bổ quá lớn vào tài sản Mỹ sang chiến lược đa dạng hóa hơn”, ông Miao cho biết, đồng thời lưu ý rằng tỷ trọng tài sản Trung Quốc trong danh mục đầu tư toàn cầu hiện vẫn thấp hơn sức mạnh kinh tế và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của nước này.

Ông Miao cũng cho rằng khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn ngoài các tài sản gắn với đồng USD, các tài sản định giá bằng nhân dân tệ đang thu hút nhiều sự chú ý hơn. Quá trình mở cửa tài chính liên tục và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang hỗ trợ xu hướng này.

Hiện, tiến trình mở cửa tài chính của Trung Quốc đang tăng tốc, với việc nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và cải thiện cơ chế đầu tư xuyên biên giới. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tài sản Trung Quốc có tỷ trọng lớn hơn trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Theo bà Zhang Xiaoyan, với quá trình mở cửa ở cấp độ cao của Trung Quốc cùng các chính sách hỗ trợ, thị trường vốn trong nước sẽ đón nhận thêm nhiều cơ hội phát triển, qua đó mang lại tiềm năng đầu tư dài hạn cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.