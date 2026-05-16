Trung Quốc sẽ tăng mua dầu thô Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh

  • Thứ bảy, 16/5/2026 12:19 (GMT+7)
Trung Quốc cùng các quốc gia châu Á khác trong tương lai sẽ mua thêm dầu từ bang Alaska khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sản xuất tại khu vực này.

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN.

Ngày 15/5, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Mỹ vì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là “đối tác thương mại tự nhiên” trong lĩnh vực năng lượng.

Trả lời phỏng vấn đài CNBC, ông Wright chỉ rõ Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, trong khi Mỹ là nước sản xuất dầu lớn nhất toàn cầu, đồng thời cho rằng "có một mối quan hệ thương mại năng lượng tự nhiên ở đó".

Ông nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng trong nhập cảng dầu của họ từ Mỹ”.

Hiện nay, Trung Quốc vẫn lệ thuộc rất lớn vào nguồn dầu từ Trung Đông. Tuy nhiên, nguồn xuất khẩu từ vùng Vịnh Ba Tư đã bị gián đoạn nhiều tuần do Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin, Bắc Kinh đang sử dụng kho dự trữ chiến lược khổng lồ để chống đỡ sự gián đoạn nguồn cung.

Ông Wright cũng cho biết Trung Quốc cùng các quốc gia châu Á khác trong tương lai sẽ mua thêm dầu từ bang Alaska khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sản xuất tại khu vực này. Trong giai đoạn hiện nay, Bắc Kinh sẽ nhập thêm dầu từ vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump nói với Fox News rằng Trung Quốc đã đồng ý mua thêm dầu từ Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Tổng thống Trump phát biểu: “Họ đã đồng ý rằng họ muốn mua dầu từ Mỹ. Họ sẽ tới Texas. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy tàu Trung Quốc tới Texas, Louisiana và Alaska”.

Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện chưa chính thức xác nhận có thỏa thuận mua dầu với Mỹ.

Theo ông Wright, vai trò của eo biển Hormuz sẽ suy giảm sau cuộc phong tỏa của Iran và "đây là lá bài chỉ có thể sử dụng một lần".

Trước khi chiến tranh bùng nổ hôm 28/2 vừa qua, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Việc Iran phong tỏa tuyến hàng hải này đã gây ra cuộc gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử và ảnh hưởng mạnh tới kinh tế các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Bộ trưởng Wright cho biết các quốc gia vùng Vịnh hiện sẽ xây thêm hệ thống ống dẫn dầu để tránh lệ thuộc vào Hormuz. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hiện đã có kế hoạch tăng tốc xây dựng đường ống mới theo hướng Tây-Đông nhằm tránh eo biển này. Ông nói: “Sẽ có những tuyến đường khác để năng lượng rời khỏi Vịnh Ba Tư”.

Theo Bộ trưởng Wright, mặc dù tầm quan trọng của eo biển Hormuz sẽ giảm xuống, nhưng vai trò sản xuất năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh vẫn tiếp tục quan trọng.

Đoàn Hùng/ TTXVN

trung quốc Donald Trump Frank Lloyd Wright Eo biển Hormuz Chris Wright Vịnh Ba Tư Arab vùng Vịnh

