UOB rót 10.000 tỷ vào Việt Nam, sắp xây tòa nhà ở trung tâm TP.HCM

UOB Việt Nam cho biết đã đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ vào thị trường Việt Nam và chuẩn bị xây tòa nhà văn phòng tại khu trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) - Vietnam Connect Forum 2026, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam đánh giá Việt Nam đang sở hữu sức hút đầu tư rất ấn tượng. Nếu đặt cạnh các nền kinh tế có quy mô tương đồng như Malaysia, Thái Lan và Philippines, lượng vốn FDI vào Việt Nam đang vượt trội rõ rệt.

Hiện vốn điều lệ của UOB Việt Nam rót vào trong nước đã đạt khoảng 10.000 tỷ đồng , thuộc nhóm ngân hàng nước ngoài có quy mô vốn lớn nhất tại thị trường. Đồng thời, ngân hàng cũng đã công bố kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại khu vực trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM.

Ông Quang đánh giá bên cạnh các kênh truyền thống như FDI và đầu tư gián tiếp (FII), còn một kênh dẫn vốn đang vận hành tích cực nhưng chưa được đề cập đầy đủ đó là dòng vốn xuyên biên giới thông qua hệ thống các định chế tài chính quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Hiện nay, khối ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không chỉ thu xếp vốn vay trực tiếp cho doanh nghiệp trong nước mà còn hỗ trợ nguồn vốn quy mô lớn cho các tổ chức tín dụng nội địa. Đại diện UOB Việt Nam dẫn chứng trong năm 2021, một nhóm ngân hàng nước ngoài, đã thu xếp khoản vay dài hạn trị giá 1 tỷ USD cho một định chế tài chính trong nước.

Hiện Việt Nam có gần 50 định chế tài chính nước ngoài đang hoạt động, bao gồm 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và khoảng 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nếu tạo dựng được niềm tin và thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức này với thị trường trong nước, đây sẽ là một nguồn lực tài chính rất lớn cho nền kinh tế.

Ông Quang đánh giá với dòng vốn đầu tư gián tiếp, dư địa thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu Việt Nam còn rất lớn, đặc biệt là trái phiếu chính phủ.

Số liệu cho thấy tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài hiện mới ở mức khoảng 2%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tại Thái Lan, tỷ lệ này khoảng 10%, tương đương quy mô nắm giữ khoảng 20 tỷ USD . Trong khi đó, tại Malaysia và Indonesia, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ khoảng 25% lượng trái phiếu chính phủ phát hành, tương đương khoảng 60- 70 tỷ USD .

Vì thế, nếu có các giải pháp cụ thể để thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu hơn vào thị trường trái phiếu Chính phủ, đây sẽ là một nguồn lực rất lớn cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng được đánh giá là dư địa tiềm năng để kết nối doanh nghiệp trong nước với dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, theo đại diện ngân hàng, điều mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất hiện nay là hệ thống hạ tầng đánh giá rủi ro tín dụng, cơ chế định giá và đường cong lãi suất chuẩn trên thị trường.