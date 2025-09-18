UOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 lên 7,5%, nhờ kết quả bứt phá nửa đầu năm và kỳ vọng nền kinh tế được hỗ trợ bởi đầu tư công.

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã tăng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025, tuy nhiên, các mức dự báo vẫn thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 lên 7,5%, thay vì mức 6,9% trước đó, nhờ kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm và kỳ vọng được hỗ trợ từ đầu tư công.

Theo đó, tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam được dự báo đạt 7,6% và quý IV khoảng 7,2%. Đối với năm 2026, UOB giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 7%. Trong khi đó, Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay trong khoảng 8,3-8,5%.

UOB phân tích trong quý II vừa qua, GDP thực tế tăng 7,96% so với cùng kỳ năm ngoái (quý I điều chỉnh đạt 7,05%), vượt xa dự báo 6,85% của Bloomberg và 6,1% của UOB. Tính chung 6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,52%, mức tăng nửa đầu năm cao nhất kể từ 2011.

Động lực chính hỗ trợ tăng trưởng đến từ xuất khẩu, với kim ngạch tăng 14% nhờ tâm lý thị trường cải thiện sau khi Tổng thống Trump hạ mức thuế đối ứng xuống 10% tạm thời trong 90 ngày. Từ tháng 8, Mỹ áp dụng mức thuế riêng cho từng quốc gia, trong đó Việt Nam chịu mức 20%.

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Chính phủ, Quốc hội, Tổng hợp. Nhãn ADB HSBC Oxford Economics WB Standard Chartered UOB Mục tiêu của Quốc hội Mục tiêu cao của Chính phủ Tăng trưởng GDP % 6.3 6.5 6.5 6.6 6.7 7.5 8 8.5

Dù thấp hơn mức ban đầu 46%, rủi ro vẫn còn khi thuế 40% với hàng trung chuyển chưa có hướng dẫn và thuế theo ngành - đặc biệt với chất bán dẫn và đồ nội thất - vẫn đang chờ công bố. Đây là những mặt hàng chủ lực, khi nhóm điện tử chiếm 31% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ (theo dữ liệu năm 2024), tiếp theo là máy móc thiết bị (21%) và đồ nội thất (10%). Như vậy, hơn 40% tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có thể bị ảnh hưởng.

Số liệu tháng 7 tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực khi kim ngạch xuất khẩu tăng 17% lên mức kỷ lục 42,3 tỷ USD , đưa tăng trưởng lũy kế từ đầu năm lên gần 16%. Thặng dư thương mại đạt 9,5 tỷ USD , thấp hơn 14 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái do nhập khẩu tăng để phục vụ xuất khẩu. Cả năm, xuất khẩu vẫn có thể tăng khoảng 10%, so với mức 14% năm 2024, nếu tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức 1-5% trong các tháng còn lại của năm 2025.

Các chỉ số khác cũng cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế. Chỉ số PMI đã phục hồi lên 52,4 trong tháng 7 sau 3 tháng liên tiếp dưới ngưỡng 50 và sản lượng công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ bất chấp nền so sánh cao. Vốn FDI thực hiện đến tháng 7 đạt 13,6 tỷ USD , cao hơn mức 12,6 tỷ USD cùng kỳ, cho thấy khả năng vượt 20 tỷ USD trong cả năm (so với 25,4 tỷ USD năm 2024).

Bên cạnh đó, Việt Nam đã công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá 48 tỷ USD vào giữa tháng 8, bao gồm 250 dự án. Trong đó, Nhà nước tài trợ 129 dự án với tổng vốn 18 tỷ USD , tập trung vào các lĩnh vực phát triển đô thị và giao thông; 121 dự án còn lại trị giá 30,5 tỷ USD sẽ được huy động từ các nguồn khác, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài.

Theo các chuyên gia phân tích tại UOB, dù triển vọng vẫn chịu áp lực từ thuế quan, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy sự năng động và khả năng thích ứng. Xuất khẩu vẫn là động lực then chốt, nhưng rủi ro sẽ gia tăng nếu nhu cầu từ Mỹ suy yếu dưới tác động của chi phí thuế.