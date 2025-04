UOB dự báo tỷ giá sẽ vượt 27.000 đồng/USD

Trong bối cảnh hiện tại, UOB duy trì quan điểm Đồng Việt Nam sẽ tiếp tục yếu đi, với dự báo ở mức 26.500 đồng/USD trong quý II và đạt 27.200 đồng/USD trong quý III.

UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ vượt mốc 27.000 tỷ đồng trong quý III. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý I với dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ ổn định nhưng tỷ giá USD/VND có thể vượt mốc 27.000 đồng/USD trong thời gian tới.

Cụ thể, các chuyên gia phân tích dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết tăng trưởng GDP quý I năm nay của Việt Nam đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 7,55% của quý IV/2024. Kết quả này thấp hơn so với dự báo trung bình của UOB và thị trường là 7,1%.

Các chuyên gia phân tích nhận định tốc độ tăng trưởng GDP chững lại một phần do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, khiến hoạt động sản xuất chững lại, dù đà xuất khẩu có sự cải thiện.

Dù kết quả quý I ở mức đáng khích lệ, thị trường vẫn chú ý vào mức thuế đối ứng lên tới 46% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp lên hàng Việt Nam (hiện được tạm hoãn 90 ngày để chờ kết quả đàm phán).

“Trước đó, chúng tôi kỳ vọng Mỹ sẽ áp mức thuế khoảng 10% đối với phần lớn quốc gia. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 10% chỉ là mức thuế cơ bản phổ quát và các mức thuế đối ứng bổ sung sẽ được áp dụng trên quy mô toàn cầu”, chuyên gia của UOB cho biết.

Việt Nam được nhận định là dễ chịu tác động trước các biện pháp hạn chế thương mại do tính chất mở của nền kinh tế khi xuất khẩu chiếm tới 90% GDP, lại là đối tác lớn của thị trường Mỹ. Riêng năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 402 tỷ USD .

Với bối cảnh kể trên, UOB cập nhật dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý II và III lần lượt ở mức 6,1% và 5,8%.

Liên quan chính sách tiền tệ, các chuyên gia tại ngân hàng này đánh giá lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản trong nước đều duy trì dưới ngưỡng mục tiêu 4,5% trong quý I và phần lớn năm 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thêm dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, biến động trên thị trường tỷ giá lại trở thành một yếu tố đáng chú ý, đặc biệt sau khi chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Hiện tại, UOB kỳ vọng NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách, với lãi suất tái cấp vốn duy trì ở mức 4,5%. Tuy nhiên, xu hướng rủi ro thương mại toàn cầu cũng sẽ khiến nhà điều hành nghiêng về khả năng giảm lãi suất, do áp lực suy giảm từ hoạt động kinh doanh và xuất khẩu.

“Nếu tình hình kinh doanh trong nước và thị trường lao động kém khả quan trong 1-2 quý tới, khả năng NHNN có thể hạ lãi suất chính sách về mức thấp 4% sau đó tiếp tục giảm 0,5% về mức 3,5% với điều kiện thị trường ngoại hối ổn định và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất như kỳ vọng”, chuyên gia tại UOB nhận định.

Về tỷ giá, UOB vẫn duy trì quan điểm Đồng Việt Nam sẽ tiếp tục yếu đi so với đồng USD, với dự báo tỷ giá USD/VND trong quý II sẽ vào khoảng 26.500 đồng/USD, rồi đạt 27.200 đồng/USD trong quý III và 26.800 đồng/USD trong quý IV. Đến quý I/2026, tỷ giá của Đồng Việt Nam so với đồng bạc xanh được dự báo duy trì ổn định ở mức 26.500 đồng/USD.