Fed giảm lãi suất, VND sẽ tăng giá từ cuối năm nay

Các chuyên gia tại UOB tin rằng VND có thể mạnh lên từ cuối năm nay khi đồng bạc xanh dần suy yếu, với dự báo Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất điều hành thêm 2 lần trong năm nay.

Tỷ giá USD/VND được dự báo hạ nhiệt dần về cuối năm, ở mức 26.300 đồng/USD vào quý IV/2025 và 26.000 đồng/USD vào quý III/2026. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 17/9 (giờ Mỹ), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất điều hành 0,25%, đưa mức lãi suất xuống còn 4-4,25%. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) kể từ tháng 12 năm ngoái.

Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), Fed sẽ tiếp tục thực hiện 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi lần 0,25%, tại các kỳ họp vào tháng 10 và tháng 12 tới.

USD suy yếu, các đồng tiền châu Á sẽ tăng giá

Trong bối cảnh Fed chuyển sang giai đoạn nới lỏng chính sách mới, ông Suan Teck Kin cho rằng ngân hàng trung ương này sẽ có xu hướng ôn hòa hơn so với các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G-10, vốn đang tiến gần đến điểm kết thúc của chu kỳ nới lỏng.

"Sự phân hóa chính sách sẽ dẫn đến thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và các đồng tiền chủ chốt, qua đó củng cố xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh", ông Suan Teck Kin nhìn nhận.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia tại UOB điều chỉnh giảm dự báo chỉ số USD-Index xuống mức 96,3 điểm vào quý IV/2025 và 93,9 điểm vào quý III/2026, đồng thời kỳ vọng các đồng tiền chủ chốt như EUR, GBP, AUD và JPY sẽ ghi nhận xu hướng tăng giá trong các quý tương ứng.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore). Ảnh: UOB.

Tuy nhiên, tốc độ giảm giá của USD so với các đồng tiền châu Á có thể diễn ra ở mức vừa phải, do triển vọng tăng trưởng kinh tế còn nhiều thách thức tại khu vực và lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa của các ngân hàng trung ương châu Á có thể làm giảm sức hấp dẫn đầu tư vào tiền tệ khu vực.

Sức mạnh của tiền tệ châu Á sẽ được hỗ trợ một phần bởi xu hướng giảm tiếp của tỷ giá USD/CNY. UOB dự báo USD/CNY sẽ giảm xuống 7,11 nhân dân tệ/USD vào quý IV/2025 và 7,02 nhân dân tệ/USD vào quý III/2026.

Trong phiên giao dịch ngày 17/9, sau thông tin về cuộc họp của FOMC, chỉ số USD-Index đã tăng 0,39%, hiện ở mức 97,01 điểm.

Tỷ giá USD/VND sẽ về 26.000 đồng/USD trong một năm tới

Riêng với Việt Nam, vị chuyên gia từ UOB Singapore cho rằng lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt.

Tính đến tháng 7, lạm phát toàn phần lũy kế từ đầu năm đạt 3,3%, so với mức trung bình 3,6% trong năm 2024 và 3,26% trong năm 2023. Động lực chính của lạm phát tiếp tục đến từ nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng trung bình 5,9% so với cùng kỳ; chiếm tỷ trọng 18,8%) và dịch vụ y tế (tăng trung bình 18% so với cùng kỳ; chiếm tỷ trọng 5,4%).

Với triển vọng tăng trưởng khả quan trong nửa cuối năm nay và áp lực trên tỷ giá của VND, ông Suan Teck Kin cho rằng khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nới lỏng chính sách tiền tệ khá hạn chế.

Do đó, ông dự báo NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%. Trong trường hợp điều kiện kinh doanh và thị trường lao động suy giảm mạnh, NHNN có thể cân nhắc hạ lãi suất tái cấp vốn về mức thấp kỷ lục trong đại dịch là 4%, tuy nhiên đây không phải là kịch bản cơ sở mà ngân hàng này đặt ra.

Bổ sung thêm, ông Đinh Đức Quang - Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho rằng cơ quan quản lý sẽ tiếp tục ổn định lãi suất chính sách trong ngắn hạn và chỉ bắt đầu hạ lãi suất khi lộ trình cắt giảm mạnh lãi suất USD tại thị trường Mỹ là chắc chắn.

Ông Đinh Đức Quang - Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam. Ảnh: UOB.

Trong diễn biến tích cực theo dự báo từ nhóm nghiên cứu UOB, Fed có thể cắt giảm lãi suất 3 lần tổng cộng 0,5-0,75%, đưa lãi suất USD xuống quanh mức 3,75% vào cuối năm 2025.

"Nếu kịch bản này xảy ra, NHNN có thể cân nhắc bắt đầu cắt giảm lãi suất khoảng 0,25-0,5% vào cuối năm 2025, tạo động lực tăng trưởng cho năm 2026", ông Đinh Đức Quang nêu quan điểm, đồng thời nhấn mạnh VND có thể mạnh lên từ quý cuối năm nay.

Trong tháng 8 vừa qua, VND đã suy yếu xuống mức thấp kỷ lục 26.436 đồng/USD, tương ứng mức giảm 3,4% tính từ đầu năm và đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp mất giá.

Tuy nhiên, nhìn chung trong 5 năm, giá trị Đồng Việt Nam mới giảm khoảng 14% so với USD, tức bình quân 2-3%/năm. Ông Quang khẳng định đây là mức trung bình so với khu vực, thậm chí JPY đã giảm 30% trong giai đoạn này. Tương tự, KRW cũng giảm 20%, IDR giảm 15%..., duy có THB và MYR không biến động nhiều.

Theo dự báo của các chuyên gia UOB, tỷ giá USD/VND sẽ lần lượt ở mức 26.300 đồng/USD vào quý IV/2025, 26.200 đồng/USD vào quý I/2026, 26.100 đồng/USD vào quý II/2026 và giảm về 26.000 đồng/USD vào quý III/2026.