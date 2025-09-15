Xáo trộn trong cuộc đua hút vốn FDI

Trong 8 tháng đầu năm, Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu về vốn FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh với hơn 4,5 tỷ USD, trong khi TP.HCM vẫn là địa phương có số dự án áp đảo.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong giai đoạn từ 1/1 đến 31/8, Việt Nam ghi nhận 2.534 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký cấp mới khoảng 11,03 tỷ USD . Bên cạnh đó, nhiều dự án hiện hữu tiếp tục tăng vốn, với tổng số vốn điều chỉnh trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 10,6 tỷ USD .

Số liệu cho thấy dòng vốn ngoại vẫn đang dịch chuyển mạnh vào các trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Bắc và vành đai công nghiệp phía Nam.

Bắc Ninh hút vốn FDI nhiều nhất cả nước

Xét theo địa phương, Bắc Ninh là điểm sáng nổi bật khi thu hút hơn 4,5 tỷ USD vốn FDI, trong đó có 1,47 tỷ USD vốn FDI đăng ký cấp mới và 3,03 tỷ USD vốn đăng ký điều chỉnh. Kết quả này đến từ các dự án sản xuất công nghệ cao, linh kiện điện tử và mở rộng các cơ sở sản xuất hiện hữu của tập đoàn đa quốc gia.

Bắc Ninh vốn được xem là "thủ phủ" công nghiệp điện tử miền Bắc, nơi đặt nhà máy lớn của Samsung, Canon hay Foxconn. Với vị trí gần Hà Nội và hạ tầng công nghiệp hoàn thiện, địa phương này tiếp tục giữ lợi thế trong việc đón dòng vốn mở rộng, đặc biệt khi sáp nhập thêm Bắc Giang.

Nếu Bắc Ninh nổi bật về tổng vốn, thì TP.HCM lại đứng đầu cả nước về số lượng dự án. Trong 8 tháng, thành phố (bao gồm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) ghi nhận 1.244 dự án dự án FDI mới, gấp 5 lần Bắc Ninh. Tuy nhiên, tổng vốn thu hút (cả cấp mới và điều chỉnh) chỉ đạt khoảng hơn 2 tỷ USD , thấp hơn nhiều so với Bắc Ninh.

Sự khác biệt này cho thấy TP.HCM vẫn là điểm đến phổ biến của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những lĩnh vực như dịch vụ, thương mại, công nghệ thông tin... Lợi thế của TP.HCM vẫn là thị trường tiêu thụ lớn, hạ tầng dịch vụ đa dạng, song quỹ đất công nghiệp hạn chế và chi phí đầu tư cao vẫn là rào cản khiến thành phố khó hút dự án sản xuất quy mô lớn.

TOP 10 ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỔNG VỐN FDI ĐĂNG KÝ (CẤP MỚI VÀ ĐIỀU CHỈNH) CAO NHẤT 8 THÁNG ĐẦU NĂM Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Nhãn Bắc Ninh Hà Nội Đồng Nai TP.HCM Hải Phòng Ninh Bình Hưng Yên Tây Ninh Gia Lai Thanh Hóa

tỷ USD 4.51 3.47 2.08 2.05 1.6 1.5 1.25 1.21 1.09 0.44

Xếp thứ hai trong bảng tổng vốn FDI đăng ký là Hà Nội với 3,47 tỷ USD . Khác với Bắc Ninh, Hà Nội không quá nổi bật về số lượng dự án cấp mới nhưng lại là tâm điểm của các khoản điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần đạt gần 3,2 tỷ USD , chiếm hơn 92% tổng vốn FDI đăng ký vào Thủ đô trong 8 tháng đầu năm.

Đồng Nai (sau sáp nhập với Bình Phước) đứng thứ ba với 2,08 tỷ USD tổng vốn, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Nam. Với lợi thế hạ tầng khu công nghiệp được quy hoạch bài bản, tỉnh thu hút nhiều dự án sản xuất quy mô lớn, đồng thời duy trì sức hút ổn định nhờ vị trí gần cảng biển và TP.HCM.

Hải Phòng (đã sáp nhập cùng Hải Dương) - với 1,61 tỷ USD tổng vốn FDI trong 8 tháng - tiếp tục củng cố vị thế của trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất miền Bắc. Với hạ tầng logistics và cảng nước sâu, thành phố trở thành điểm đến của nhiều dự án sản xuất và xuất khẩu, đồng thời thu hút thêm vốn mở rộng từ các tập đoàn đã hiện diện.

Ninh Bình, Hưng Yên, Tây Ninh bứt phá

Một điểm nhấn đáng chú ý trong top 10 là Ninh Bình (sau sáp nhập với Hà Nam) ghi nhận tổng vốn đăng ký đạt 1,49 tỷ USD , cao hơn nhiều địa phương công nghiệp lớn. Hưng Yên (đã sáp nhập với Thái Bình) đón 1,25 tỷ USD vốn FDI đăng ký, cho thấy sức hút từ lợi thế vị trí nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Ở phía Nam, Tây Ninh (sau khi sáp nhập với Long An) vươn lên với tổng vốn FDI đăng ký đạt 1,21 tỷ USD với 146 dự án. Đáng chú ý nhất là Gia Lai (đã sáp nhập với Bình Định) cũng góp mặt trong top 10 với 1,09 tỷ USD tổng vốn đăng ký.

Với 441 triệu USD , Thanh Hóa xếp hạng 10 trong danh sách, giữ được nhịp hút vốn ổn định. Dù con số này còn cách khá xa so với nhóm dẫn đầu, Thanh Hóa vẫn là một trong những "điểm sáng" của miền Trung.