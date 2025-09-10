Việt Nam đang nổi lên trong bản đồ chuỗi cung ứng điện tử

Các chuyên gia tại triển lãm nhận định Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu nhờ dòng vốn FDI công nghệ cao và năng lực sản xuất ngày càng mở rộng.

Dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và thiết bị thông minh tại Việt Nam đã đạt hơn 24 tỷ USD. Ảnh: RX Tradex.

Ngày 10/9, Triển lãm Quốc tế NEPCON Vietnam 2025 đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hanoi. Đây là lần thứ 18 liên tiếp sự kiện chuyên ngành về công nghệ SMT, công nghệ thử nghiệm, máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử được tổ chức.

Trải qua 17 năm, NEPCON Vietnam đã trở thành một trong những sự kiện thường niên quan trọng của ngành điện tử, nơi các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ và trao đổi về công nghệ, sản xuất và chuỗi cung ứng.

Chủ đề năm nay “Hội tụ Công nghệ - Nâng tầm Điện tử Việt” tập trung vào xu hướng đổi mới công nghệ và hợp tác trong bối cảnh ngành điện tử Việt Nam đang mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Varaporn Dhamcharee, Tổng giám đốc RX Tradex Thái Lan và Việt Nam, nhấn mạnh NEPCON Vietnam không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, mà còn là biểu tượng của sự hội nhập, hợp tác và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như một tâm điểm mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, NEPCON Vietnam 2025 càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Theo bà, triển lãm được thiết kế như một hệ sinh thái toàn diện, nơi doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và tận dụng sức mạnh cộng hưởng để tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho ngành điện tử.

Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 6,8% trong năm nay, một trong những mức cao nhất khu vực, với xuất khẩu điện tử, máy tính, linh kiện và điện thoại tiếp tục đóng vai trò trụ cột, chiếm hơn 33% tổng kim ngạch. Đồng thời, dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và thiết bị thông minh đạt hơn 24 tỷ USD với sự hiện diện ngày càng lớn của những tên tuổi toàn cầu như Samsung, LG, Foxconn, Amkor, Hana Micron.

Những khoản đầu tư này không chỉ củng cố năng lực sản xuất mà còn khẳng định niềm tin của các tập đoàn quốc tế vào vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Ở góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Daniel Lim, Tổng giám đốc HIBEX Vietnam, cho rằng Việt Nam đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Do đó, triển lãm NEPCON Vietnam được xem là “cầu nối” để doanh nghiệp không chỉ tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn xây dựng mạng lưới hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và mở ra cơ hội đổi mới để phát triển bền vững.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương cho biết Việt Nam đang khẳng định vị thế như một điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: RX Tradex.

Đồng quan điểm, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), khẳng định rằng NEPCON Vietnam đã trở thành một diễn đàn quan trọng trong khu vực. Đây là nơi các doanh nghiệp, nhà cung cấp và chuyên gia không chỉ chia sẻ tri thức và giới thiệu thành tựu công nghệ, mà còn thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần đưa các sản phẩm “Made in Vietnam” vươn xa.

"Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình như một điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử", bà Hương nhấn mạnh.

NEPCON Vietnam nằm trong chuỗi sự kiện quốc tế cùng thương hiệu, được tổ chức thường niên tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc. Năm 2025, sự kiện sẽ giới thiệu các nhóm công nghệ trọng yếu của ngành điện tử hiện đại, như công nghệ gắn linh kiện bề mặt (SMT), bán dẫn (semiconductor), mạch tích hợp và cảm biến (IC & Sensor), lắp ráp mạch in (PCB/PCA) hay kiểm tra quang học tự động (AOI). Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) ngày càng được tích hợp vào sản xuất thông minh, những công nghệ này được kỳ vọng sẽ cho thấy rõ hơn các xu hướng định hình ngành điện tử trong những năm tới.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các phiên đối thoại chiến lược về nâng cao vị thế ngành điện tử Việt Nam, những buổi chia sẻ công nghệ từ các doanh nghiệp tiên phong, cũng như các cuộc thi kỹ năng nghề. Đáng chú ý, đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết quốc tế ở Munich (Đức) vào tháng 11.