Cần Thơ thu 2.600 tỷ từ xổ số chỉ sau 2 tháng

Trong 2 tháng đầu năm, thu ngân sách của Cần Thơ đã đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số thu lớn nhất tới từ hoạt động xổ số, với hơn 2.600 tỷ đồng, tăng hơn 25% cùng kỳ.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai chính sách thuế và đối thoại DN quý I của Thuế Cần Thơ, chiều 19/3.

Cơ quan thuế cho biết trong những tháng đầu năm nay, dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng kinh tế - xã hội trong vẫn phục hồi tích cực. Với Cần Thơ, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành (IIP) 2 tháng đầu năm nay tăng hơn 10% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp, chế biến, chế tạo tăng hơn 11%...

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại Tân Cảng Thốt Nốt, Cần Thơ.

Theo Thuế Cần Thơ, trong 2 tháng qua, có gần 950 doanh nghiệp (DN) thành lập mới (tăng hơn 90%), hơn 370 DN quay trở lại hoạt động (tăng gần 43%).

Nhờ các kết quả kinh tế khởi sắc, thu ngân sách của Cần Thơ cũng tăng mạnh, chỉ trong 2 tháng đầu năm đã thu đạt trên 6.800 tỷ đồng , bằng 26% dự toán năm và tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Ngân sách thu nhiều nhất từ , với hơn 2.600 tỷ đồng , tăng hơn 25% so cùng kỳ (hiện Cần Thơ có 3 công ty xổ số, gồm Xổ số Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang).

Một số khoản thu ngân sách khác cũng tăng trưởng ấn tượng, như thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hơn 1.800 tỷ đồng (tăng hơn 43%); thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài hơn 500 tỷ đồng , thu tiền sử dụng đất hơn 300 tỷ đồng (tăng 6%); thu từ khu vực DN nhà nước hơn 300 tỷ đồng (tăng 40%)...

Ông Phan Tiến Lân - Trưởng Thuế Cần Thơ.

Ông Phan Tiến Lân - Trưởng Thuế TP. Cần Thơ - cho biết hội nghị nhằm truyền tải kịp thời một số chính sách thuế mới được ban hành như xử phạt hành chính thuế, hóa đơn; sửa đổi về thuế giá trị gia tăng; điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp; quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập DN năm 2025...

“Chúng tôi xác định người nộp thuế là trung tâm phục vụ nên tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thuế. Qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế.

Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó có thêm nguồn lực đóng góp cho ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Lân nói.