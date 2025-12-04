Đề xuất cơ chế đặc thù với công ty xổ số

Dự kiến tại miền Trung và miền Nam, mỗi tỉnh chỉ có 1 công ty xổ số kiến thiết, thị trường xổ số miền Bắc sẽ tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Vietlott là công ty mẹ.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Thủ tướng về phương án sắp xếp doanh nghiệp kinh doanh xổ số theo hướng phù hợp với tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sáp nhập. Sau sắp xếp, mỗi tỉnh ở khu vực miền Trung và miền Nam chỉ có 1 công ty xổ số.

Các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sắp xếp lại theo mô hình nhóm công ty mẹ - công ty con. Vietlott là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc là công ty con do Vietlott sở hữu 100% vốn.

Dự thảo nghị định đề xuất một số quy định đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Theo Bộ Tài chính, kinh doanh xổ số là hoạt động có phát sinh rủi ro khi tỷ lệ vé tiêu thụ thấp nhưng có nhiều vé trúng thưởng có giá trị lớn hơn tỷ lệ trả thưởng, gây ảnh hưởng đến khả năng trả thưởng của doanh nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng. Việc xác định, số dư quỹ phù hợp với từng thời kỳ.

“Thực tế thời gian qua doanh nghiệp kinh doanh xổ số ở khu vực miền Nam (từ tỉnh Lâm Đồng trở vào) có mức tiêu thụ vé cao, khả năng sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng giảm, vì vậy cần điều chỉnh về điều kiện và mức tối đa trích lập cho phù hợp.

Bộ Tài chính trình Chính phủ thực hiện điều chỉnh việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, với sản phẩm áp dụng phương thức trả thưởng cố định. Tại thời điểm trích lập, doanh nghiệp cần có tỷ lệ trả thưởng thực tế lớn hơn tỷ lệ trả thưởng kế hoạch; không bị lỗ; tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số nhỏ hơn 80% số lượng phát hành.

Với các công ty khu vực miền Nam, tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro không được vượt quá 2% tổng doanh thu có thuế của tất cả các loại hình xổ số được phép trích khu vực miền Nam. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số còn lại (bao gồm các công ty con của Vietlot, tỷ lệ là 10%. Doanh nghiệp trích lập quỹ dự phòng rủi tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm)

Về phân phối lợi nhuận, các quy định đặc thù áp dụng tại Nghị định số 122/2017 sẽ được kế thừa. Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh xổ số đã được đầu tư đủ vốn điều lệ thì không được trích quỹ đầu tư phát triển; nghiêm cấm doanh nghiệp kinh doanh xổ số sử dụng lợi nhuận còn lại sau thuế để chi thưởng hoặc hoa hồng đại lý vượt quá mức tối đa theo quy định pháp luật.

Hiện nay, cả nước có 64 công ty xổ số là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn bao gồm 63 Công ty Xổ số kiến thiết do UBND các tỉnh, thành phố làm đại diện chủ sở hữu và Vietlott do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu.

Tính đến năm 2024, doanh thu toàn thị trường xổ số đạt 159.477 tỷ đồng , nộp ngân sách nhà nước 50.907 tỷ đồng .

Cũng tính đến năm 2024, khu vực miền Bắc có 28 công ty xổ số kiến thiết với địa bàn hoạt động kinh doanh từ tỉnh Hà Giang (nay là Tuyên Quang) đến tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực miền Trung có 14 công ty với địa bàn hoạt động kinh doanh từ tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) đến tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa). Khu vực miền Nam gồm 21 công ty, hoạt động kinh doanh từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau.