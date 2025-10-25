Xổ số kiến thiết miền Nam lãi hơn 15.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng ổn định, nộp ngân sách gần 40.000 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam kinh doanh thuận lợi trong 9 tháng đầu năm. Ảnh minh họa.

Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 139 để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2025.

Theo báo cáo, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt hơn 117.000 tỷ đồng , tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt hơn 75% kế hoạch năm 2025, tiêu thụ bình quân 98,8%.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 15.000 tỷ đồng , tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2024. Qua đó, xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nộp ngân sách Nhà nước gần 40.000 tỷ đồng , tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt hơn 84% kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng.

Theo báo cáo, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng nhờ những yếu tố thuận lợi như các tháng đầu năm nhiều lễ hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nên sức tiêu thụ vé số tăng cao.

Từ ngày 1/6, Bộ Tài chính cho tăng hạn mức phát hành 140 tỷ đồng /kỳ, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện khu vực miền Nam phát hành và kinh doanh 4 loại vé số, gồm xổ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công, xổ số bóc biết kết quả ngay, xổ số cào biết kết quả ngay.

Do ảnh hưởng của sáp nhập tỉnh, thành nên Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam từ 21 công ty thuộc 21 tỉnh, thành cũ tăng lên thành 22 công ty (thêm công ty xổ số kiến thiết Đắc Nông, do sáp nhập tỉnh Đắc Nông vào tỉnh Lâm Đồng), nhưng chỉ còn 9 tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết sau sáp nhập, 21 công ty vẫn giữ nguyên hiện trạng cho đến hết năm 2025, dự kiến sáp nhập, hợp nhất các công ty xổ số kiến thiết từ ngày 1/1/2026.

Ông Chiến kiến nghị tiếp tục giữ nguyên hiện trạng các công ty xổ số kiến thiết hiện nay đến hết tháng 6/2026, đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính sớm có lịch quay số mở thưởng chính thức từ 1/1/2026 để các công ty có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch phát hành vé số.

Ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang cho rằng hiện nay tỷ lệ tiêu thụ vé truyền thống đã gần chạm mức tuyệt đối (98,8%), phần lớn công ty thường xuyên "cháy vé", bán hết 100%.

Do đó, ông đề nghị Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam và các công ty thành viên tiếp tục tổng hợp, phân tích và kiến nghị Bộ Tài chính xem xét việc tăng doanh số phát hành khi điều kiện cho phép. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân, tăng thu ngân sách, mà còn là giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi hoạt động của xổ số bất hợp pháp.

Tại hội nghị, đại diện Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam, các công ty thành viên đều mong muốn năm 2026 tăng hạn mức phát hành.

Đồng thời, để chuẩn bị thủ tục kiến nghị Bộ Tài chính cho phép khu vực tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026, có 2 phương án là tăng 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ sau Tết, hạn mức tăng là 20 tỷ đồng /kỳ xổ, mệnh giá vé 10.000 đồng; hoặc tăng 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ sau Tết, hạn mức tăng 20 tỷ đồng , thực hiện phát hành mệnh giá vé 20.000 đồng.

Ban thường trực dự thảo cơ cấu giải thưởng mới với giải đặc biệt trúng 4,5 tỷ đồng . Việc thống nhất in và phát hành mệnh giá vé 20.000 đồng sẽ giúp tiết kiệm chi phí, thuận tiện trong việc phân phối và phát hành từ cấp độ công ty cho đến hệ thống đại lý.