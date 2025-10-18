Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Nhiều người ở Lâm Đồng trúng số giải đặc biệt

  • Thứ bảy, 18/10/2025 18:40 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Thông tin từ Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết kỳ quay ngày 16/10 có nhiều người trúng vé số giải đặc biệt, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng và trong đó có người trúng nhiều tờ.

Ngày 18/10, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trong kỳ quay ngày 16/10, có 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt sáu số, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng (chưa thuế).

Theo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, đây là nhiều người cùng trúng, không phải một cá nhân sở hữu toàn bộ 14 tờ, nhưng có người may mắn trúng nhiều tờ đặc biệt.

Trong ngày 17/10, nhiều người dân đến trụ sở công ty để làm thủ tục đổi thưởng. Ngoài 14 giải đặc biệt, kỳ quay còn ghi nhận nhiều vé trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng và giải khuyến khích trị giá 6 triệu đồng.

Một phụ nữ mất gần 190 triệu đồng vì 'xổ số cào online' trên Facebook

Từ khoản 99.000 đồng ban đầu, một phụ nữ Tây Ninh đã bị lừa mất 189 triệu đồng qua 11 lần chuyển khoản.

23:16 3/10/2025

Vietlott vừa 'nổ' giải độc đắc gần 180 tỷ đồng

Một tấm vé số Power 6/55 vừa mang lại giải Jackpot hơn 179 tỷ đồng cho người chơi may mắn. Công ty xổ số cũng tìm ra 2 tấm vé trúng Jackpot 2 với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng.

19:44 30/9/2025

Rõ số phận 2 công ty xổ số Cà Mau và Bạc Liêu

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã có tờ trình gửi UBND dự thảo về phương án hợp nhất Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu với Cà Mau.

10:19 30/9/2025

https://tienphong.vn/nhieu-nguoi-o-lam-dong-trung-so-giai-dac-biet-post1788264.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

trúng vé số xổ số bình thuận trúng số xổ số bình thuận vé số

Đọc tiếp

Bau Duc noi ly do quay lai lam bat dong san hinh anh

Bầu Đức nói lý do quay lại làm bất động sản

24 phút trước 18:45 18/10/2025

0

Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai quay lại bất động sản sau khi phát hiện mảnh đất bỏ trống nhiều năm, đồng thời mong muốn đóng góp cho địa phương sau khi sáp nhập.

Oto Trung Quoc ve Viet Nam tang manh hinh anh

Ôtô Trung Quốc về Việt Nam tăng mạnh

28 phút trước 18:41 18/10/2025

0

Thị trường ôtô Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý khi xu hướng nhập khẩu gia tăng, đặc biệt là sự trỗi dậy của xe xuất xứ Trung Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý