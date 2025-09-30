Vietlott vừa 'nổ' giải độc đắc gần 180 tỷ đồng

Một tấm vé số Power 6/55 vừa mang lại giải Jackpot hơn 179 tỷ đồng cho người chơi may mắn. Công ty xổ số cũng tìm ra 2 tấm vé trúng Jackpot 2 với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng.

Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay hôm nay là hơn 190 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá hơn 179 tỷ đồng trong kỳ quay diễn ra ngày 30/9.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 17 - 23 - 34 - 39 - 46 - 52.

Ngoài Jackpot 1, công ty xổ số cũng ghi nhận 2 tấm vé trúng Jackpot 2 với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng , tương đương mỗi tấm vé nhận về hơn 3,7 tỷ đồng .

Sản phẩm xổ số Power 6/55 còn chứng kiến 39 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 1.792 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 33.985 người trúng giải ba (50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 190 tỷ đồng .

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận hơn 161,1 tỷ đồng .

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.