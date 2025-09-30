Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vietlott vừa 'nổ' giải độc đắc gần 180 tỷ đồng

  • Thứ ba, 30/9/2025 19:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một tấm vé số Power 6/55 vừa mang lại giải Jackpot hơn 179 tỷ đồng cho người chơi may mắn. Công ty xổ số cũng tìm ra 2 tấm vé trúng Jackpot 2 với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng.

Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay hôm nay là hơn 190 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá hơn 179 tỷ đồng trong kỳ quay diễn ra ngày 30/9.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 17 - 23 - 34 - 39 - 46 - 52.

Ngoài Jackpot 1, công ty xổ số cũng ghi nhận 2 tấm vé trúng Jackpot 2 với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng, tương đương mỗi tấm vé nhận về hơn 3,7 tỷ đồng.

Sản phẩm xổ số Power 6/55 còn chứng kiến 39 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 1.792 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 33.985 người trúng giải ba (50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 190 tỷ đồng.

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận hơn 161,1 tỷ đồng.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.

Vietlott lãi gần 200 tỷ sau nửa năm

Nửa đầu năm 2025, Vietlott ghi nhận doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 200 tỷ, hoàn thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

17:47 1/8/2025

TP.HCM sắp có 'siêu công ty' xổ số?

Doanh thu xổ số miền Nam vượt 75.800 tỷ đồng sau nửa năm. Khu vực này chuẩn bị hình thành “siêu doanh nghiệp” sau khi TP.HCM sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

12:14 15/8/2025

Đến lượt cổ phiếu Vincom Retail tăng trần

Cổ phiếu VRE tăng kịch biên độ phiên giao dịch hôm nay lên vùng cao nhất 3 năm, trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường nhờ thông tin sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức.

4 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

xổ số vietlott kết quả xổ số Tiền mã hóa Vietlott xổ số vietlott quay thưởng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý