TP.HCM sắp có 'siêu công ty' xổ số

Doanh thu xổ số miền Nam vượt 75.800 tỷ đồng sau nửa năm. Khu vực này chuẩn bị hình thành “siêu doanh nghiệp” sau khi TP.HCM sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng doanh thu của 21 công ty xổ số kiến thiết phía Nam đã vượt 75.800 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

Khu vực miền Nam hiện có 21 công ty xổ số kiến thiết, giữ vai trò chủ lực trong ngành xổ số truyền thống cả nước. Báo cáo tài chính bán niên 2025 cho thấy bức tranh kinh doanh khởi sắc của nhóm công ty này khi tổng doanh thu toàn khu vực đạt 75.877 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Xổ số truyền thống vẫn "ăn nên làm ra"

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp tục giữ vị trí quán quân với doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt 7.027 tỷ đồng , tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, tổng chi phí kinh doanh và giá vốn hàng bán tăng 12%, khiến lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ xuống 754 tỷ đồng .

Theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM sẽ tiếp nhận thêm 2 công ty xổ số của địa phương cũ là Xổ số Kiến thiết Bình Dương và Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi hợp nhất, Xổ số kiến thiết TP.HCM sẽ trở thành một “siêu doanh nghiệp” xổ số truyền thống có quy mô lớn nhất cả nước.

Nửa đầu năm nay, Xổ số kiến thiết Bình Dương đạt doanh thu gần 3.200 tỷ đồng , tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 384 tỷ đồng , tăng gần 9%.

Trong khi đó, Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận doanh thu 3.078 tỷ đồng , tăng hơn 5%. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 416 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2024.

CÁC CÔNG TY XỔ SỐ MIỀN NAM THU HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG CHỈ SAU NỬA NĂM 2025 Nguồn: BCTC DN. Nhãn TP.HCM Trà Vinh Kiên Giang Đồng Nai Tây Ninh Bình Dương Vĩnh Long Đồng Tháp Cần Thơ Long An Doanh thu tỷ đồng 7027 3270 3217 3213 3210 3200 3198 3197 3184 3181

Nếu hợp nhất kết quả kinh doanh của cả 3 công ty này, quy mô doanh thu thuần bán niên 2025 của Xổ số kiến thiết TP.HCM mới lên tới 13.305 tỷ đồng , lợi nhuận ròng đạt 1.554 tỷ đồng .

Nếu xét về quy mô doanh thu khi chưa tính yếu tố sáp nhập, Xổ số kiến thiết Trà Vinh là công ty giữ vị trí á quân trong ngành với 3.270 tỷ đồng sau nửa năm, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế cùng giai đoạn lại giảm hơn 7%, xuống còn 334 tỷ đồng .

Xổ số kiến thiết Kiên Giang đạt doanh thu hơn 3.217 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 300 tỷ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 367 tỷ đồng .

Tương tự, Xổ số kiến thiết Đồng Nai ghi nhận doanh thu 3.213 tỷ đồng giai đoạn này, tăng 9%, với lợi nhuận sau thuế hơn 406 tỷ đồng , tăng 15%. Trong khi đó, Xổ số kiến thiết Tây Ninh đạt doanh thu 3.210 tỷ đồng , tăng hơn 10%, mang về lợi nhuận sau thuế 478 tỷ đồng , tăng 37%.

Ngoài ra, một loạt công ty xổ số truyền thống khác khác như Tiền Giang, Long An, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long… đều có doanh thu vượt ngưỡng 3.100 tỷ đồng sau nửa năm và duy trì tốc độ tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2024.

Chi phí trả thưởng vượt 37.100 tỷ đồng

Doanh thu xổ số truyền thống tăng mạnh kéo theo tỷ lệ trả thưởng tại các công ty xổ số miền Nam cũng ở mức rất cao, chiếm hơn 50% tổng doanh thu. Trong nửa đầu năm 2025, hầu hết doanh nghiệp trong khu vực đều chi trên dưới 1.700 tỷ đồng cho hoạt động trả thưởng.

Trong nhóm này, Xổ số kiến thiết TP.HCM đã trả thưởng hàng nghìn tỷ đồng cho người chơi. Song, doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể khoản mục này.

Trong khi đó, Xổ số kiến thiết Trà Vinh chi trả thưởng hơn 1.765 tỷ đồng , tăng 11% so với cùng kỳ, và là mức lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp phía Nam trừ TP.HCM. Xổ số kiến thiết Bình Dương xếp ngay sau, chi 1.720 tỷ đồng , tăng gần 10%.

Xổ số kiến thiết Vĩnh Long ghi nhận mức chi 1.721 tỷ đồng sau nửa năm, còn Xổ số kiến thiết Kiên Giang đã chi tổng cộng 1.714 tỷ đồng .

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cũng gây chú ý khi dành hơn 1.703 tỷ đồng trả thưởng dù doanh thu chưa vượt mốc 3.100 tỷ đồng nửa năm. Tương tự, Xổ số kiến thiết Bến Tre chi hơn 1.705 tỷ đồng cho người trúng thưởng cùng giai đoạn.

Tại Xổ số kiến thiết Đồng Nai, chi phí trả thưởng đạt hơn 1.706 tỷ đồng ; Xổ số kiến thiết Cần Thơ ở mức 1.702 tỷ; Xổ số kiến thiết Long An chi 1.687 tỷ; và Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trả thưởng hơn 1.644 tỷ...

Tính chung, 21 công ty xổ số kiến thiết miền Nam đã chi tổng cộng hơn 37.100 tỷ đồng cho hoạt động trả thưởng trong nửa đầu năm nay.

Không chỉ các công ty xổ số truyền thống, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng ghi nhận kết quả khả quan.

Báo cáo tài chính bán niên 2025 cho thấy doanh thu có thuế từ xổ số tự chọn đạt 4.565 tỷ đồng , tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 244 tỷ đồng , tăng gần 16%. Vietlott cũng chi gần 2.500 tỷ đồng trả thưởng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.