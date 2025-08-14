Một doanh nghiệp Việt Nam nhận 2.800 tỷ đồng từ Heineken

Dù lợi nhuận gộp chỉ đạt 248 tỷ đồng, Satra vẫn lãi ròng gần 2.326 tỷ đồng nửa đầu nhờ cổ tức được chia từ Heineken. Tổng cộng 2 liên doanh bán bia đã chia 2.800 tỷ đồng cho Satra.

Satra đang nắm 40% vốn Heineken Trading và 40% vốn tại Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam. Ảnh: Heineken.

Theo báo cáo tài chính riêng bán niên 2025, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.445 tỷ đồng , giảm 12% so với cùng kỳ năm 2024. Dù lợi nhuận gộp chỉ đạt 248 tỷ đồng , Satra vẫn báo lãi ròng 2.326 tỷ đồng , tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nguồn thu từ hoạt động đầu tư.

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính mang về cho Satra khoảng gần 3.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, khoản mục này đã tăng gấp đôi.

Sự gia tăng doanh thu tài chính phần nào phản ánh hoạt động kinh doanh khởi sắc trở lại của một số công ty liên doanh, liên kết, đặc biệt là 2 liên doanh bán bia với Heineken Việt Nam.

Hiện Satra có 6 công ty con và 34 công ty liên kết. Trong đó, tổng công ty sở hữu 40% vốn của Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam) và 40% vốn tại Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam (Heineken Trading). Phần vốn còn lại thuộc sở hữu của Tập đoàn Heineken tại Singapore và Australia.

Nhờ 2 liên doanh bán bia này, mỗi năm, Satra đều đặn nhận về hàng nghìn tỷ đồng cổ tức.

Trong báo cáo tài chính kỳ này, Satra không thuyết minh cụ thể phần lợi tức được chia từ các công ty liên doanh, liên kết. Tuy nhiên, một báo cáo khác cho thấy giai đoạn nửa đầu năm nay, 2 liên doanh Heineken đã chia tổng cộng 2.800 tỷ đồng cổ tức cho Satra.

Việc cổ tức Heineken chia cho Satra tăng mạnh so với cùng kỳ cho thấy thị trường bia nói riêng và tiêu dùng nói chung tại Việt Nam tiếp tục phục hồi.

Hồi tháng 5, UBND tỉnh Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) cũng đã có công văn đề nghị làm việc với Heineken Việt Nam để trao đổi một số nội dung về việc đưa Nhà máy bia Heineken Quảng Nam tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đi vào vận hành, hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện có, qua đó góp phần giải quyết lao động, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên đến nay, các bên chưa đưa ra thông tin chính thức nào về việc này.

Heineken Việt Nam đang triển khai kế hoạch mở rộng nhà máy tại Vũng Tàu (nay là TP.HCM) lên công suất 1,6 tỷ lít bia/năm, tăng thêm 500 triệu lít so với hiện tại. Giấy phép đầu tư cho dự án mở rộng này được cấp từ tháng 6/2023, với tổng vốn cho toàn bộ các giai đoạn đạt 12.585 tỷ đồng , tương đương khoảng 540 triệu USD .

Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu bắt đầu hoạt động cuối năm 2018 với công suất ban đầu 110 triệu lít/năm, sau đó nâng lên 610 triệu lít/năm và đưa vào vận hành từ 2019. Đến năm 2022, công suất tiếp tục tăng lên 1,1 tỷ lít/năm.

Với lần mở rộng này, nhà máy Vũng Tàu sẽ củng cố thêm vị thế dẫn đầu về quy mô sản xuất trong khu vực kể từ năm 2022 đến nay.