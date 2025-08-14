Nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh trong phiên 14/8, kéo VN-Index tăng gần 30 điểm sau thông tin 4 nhà băng lớn sắp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Cổ phiếu ngân hàng đua nhau tăng trần kéo VN-Index vượt mốc 1.640 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Trái ngược với trạng thái rung lắc mạnh của những phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 14/8 khởi động với bầu không khí giao dịch đầy hào hứng. Ngay khi mở cửa, VN-Index đã tạo ra một “gap” tăng đáng kể, phản ánh tâm lý lạc quan lan tỏa từ các nhóm cổ phiếu trụ cột.

Đà hưng phấn tiếp tục được củng cố khi dòng tiền ồ ạt chảy vào thị trường, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành tài chính - ngân hàng, chứng khoán và một số mã trụ trong nhóm bất động sản.

Sự cộng hưởng của lực cầu mạnh cùng tâm lý tích cực từ nhà đầu tư đã đẩy VN-Index leo một mạch gần 30 điểm. Không chỉ ghi nhận số điểm tăng ấn tượng, thanh khoản toàn thị trường cũng bật mạnh, phản ánh sự nhập cuộc mạnh mẽ của cả nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại.

Kết phiên, VN-Index tăng 29,09 điểm (+1,5%) lên 1.640,69 điểm; HNX-Index tăng 5,46 điểm (+2%) lên 285,15 điểm; UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (+0,5%) lên 109,95 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn cả ngày tăng vọt lên 58.600 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD .

Dù các chỉ số tăng ấn tượng, sắc xanh không thực sự áp đảo trên bảng điện tử khi chỉ ghi nhận 432 mã tăng (gồm 30 mã tăng trần), 784 mã đứng tham chiếu và 389 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 22 mã tăng (gồm 5 mã tăng trần) và 8 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng đột biến 40 điểm và đứng trước cơ hội vượt mốc 1.800 điểm.

VN-Index đã tăng hơn 100 điểm trong tháng này. Ảnh: TradingView.

Động lực đưa VN-Index bứt phá hôm nay chủ yếu đến từ các mã tài chính - ngân hàng như VCB (+4,3%), VPB (tăng trần), MBB (tăng trần), ACB (tăng trần), HDB (tăng trần), TCB (+2,4%), BID (+1,9%) và SHB (+5,4%). Trong khi đó, chỉ 2 cổ phiếu phi tài chính là VIC (+1,9%) và VJC (tăng trần) nằm trong nhóm này.

Cổ phiếu MBB, VPB, HDB đồng loạt tăng trần trong phiên giao dịch hôm nay sau khi xuất hiện thông tin được hưởng một cơ chế đặc biệt liên quan đến tỷ lệ dự trữ bắt buộc cùng với Vietcombank.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT quy định về việc thực hiện dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điểm đáng chú ý của văn bản mới là quy định: các tổ chức tín dụng đóng vai trò “bên nhận chuyển giao bắt buộc” đối với ngân hàng thương mại đang trong diện kiểm soát đặc biệt sẽ được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Mức giảm này sẽ căn cứ trên phương án chuyển giao đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Danh sách các ngân hàng đang thuộc diện hưởng cơ chế ưu đãi này gồm: VPBank, HDBank, Vietcombank và MB. Nguyên nhân là từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, 4 nhà băng này đã tiếp nhận bắt buộc các ngân hàng yếu kém. Cụ thể, VPBank nhận chuyển giao GPBank; HDBank tiếp quản DongABank; Vietcombank nhận CBBank; và MB tiếp quản OceanBank.

Việc được giảm một nửa tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng nghĩa các ngân hàng sẽ giải phóng thêm một lượng vốn đáng kể, qua đó có thể sử dụng để cho vay, đầu tư hoặc tăng khả năng thanh khoản. Đây là yếu tố được giới đầu tư đánh giá tích cực, góp phần thúc đẩy đà tăng mạnh của cổ phiếu các ngân hàng này trong phiên giao dịch.

Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu cản bước chỉ số gồm GVR (-1,7%), FPT (-1,2%), GEE (-2,8%), MSN (-1,3%), VPL (-0,6%), VGC (-3%), FRT (-3,4%), GAS (-0,4%), BCM (-0,7%) và HVN (-0,6%). Tuy nhiên, tác động giảm từ nhóm cổ phiếu kể trên không ảnh hưởng đáng kể lên chỉ số chính.

Giao dịch khối ngoại hôm nay tiếp tục nghiêng về phía bán ròng với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng , tập trung mạnh vào HPG (- 423 tỷ đồng ), SSI (- 291 tỷ đồng ) và FPT (- 374 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đổ tiền vào VJC với giá trị 200 tỷ đồng , theo sau là VPB (+ 82 tỷ đồng ) và VIX (+ 66 tỷ đồng ).