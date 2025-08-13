Chứng khoán tăng 8 phiên liên tiếp

VN-Index rung lắc mạnh trong phiên 13/8 trước áp lực chốt lời, nhưng vẫn giữ được sắc xanh nhờ loạt cổ phiếu ngân hàng, trong đó có SHB và LPB lập đỉnh mới.

Thị trường tăng điểm phiên thứ 8 liên tiếp. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên rung lắc mạnh trong ngày 13/8, khi lực mua và bán liên tục giằng co ở hầu hết nhóm ngành.

VN-Index khởi động phiên sáng trong sắc xanh, cho thấy tâm lý nhà đầu tư ban đầu khá tích cực. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì lâu khi áp lực chốt lời xuất hiện sớm, kéo chỉ số giảm dần và rơi xuống dưới tham chiếu ngay trong nửa đầu phiên giao dịch.

Bước sang buổi chiều, diễn biến tiêu cực vẫn chiếm ưu thế. VN-Index tiếp tục "ngụp lặn" dưới tham chiếu phần lớn thời gian, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền khi chưa có nhóm ngành dẫn dắt đủ mạnh để giữ nhịp thị trường. Đến những phút cuối phiên, lực cầu bắt đáy cùng dòng tiền nhập cuộc giúp VN-Index đảo chiều trở lại.

Dù vậy, biên độ tăng khá khiêm tốn, cho thấy tâm lý phòng thủ vẫn đang lấn át kỳ vọng bứt phá. Diễn biến này cũng cho thấy thị trường hiện thiếu động lực rõ ràng để thoát khỏi trạng thái đi ngang - rung lắc đã kéo dài suốt nhiều phiên gần đây.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,38 điểm (+0,2%) lên 1.611,6 điểm; HNX-Index tăng 3,22 điểm (+1,2%) lên 279,69 điểm.; UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,2%) lên 109,42 điểm.

Không khí giao dịch tiếp tục diễn ra sôi nổi. Thanh khoản trên cả 3 sàn được đẩy lên hơn 62.700 tỷ đồng .

Bảng điện tử phân hóa rõ ràng với 437 mã tăng (gồm 40 mã tăng trần), 775 mã giữ tham chiếu và 393 mã giảm (gồm 6 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 11 mã tăng, 3 mã giữ tham chiếu và 16 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ vì thế cũng chỉ tăng nhẹ gần 2 điểm lên 1.753 điểm.

VN-Index đang gánh chịu áp lực "chốt lời". Ảnh: TradingView.

Động lực bảo vệ VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ các mã MBB (+6,2%), CTG (+3,3%), MSN (+2,8%), LPB (+3%), BVH (tăng trần), KDH (+5,9%), VIC (+0,4%), SHB (+2,4%), ACB (+1%) và NLG (tăng trần).

Dù thị trường chung chịu nhiều thách thức, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn ghi dấu ấn bứt phá, trong đó nổi bật là SHB và LPB cùng đóng cửa ở mức giá kỷ lục mới.

SHB chốt phiên tại 19.350 đồng/cổ phiếu, gấp đôi so với đầu năm, đưa vốn hóa ngân hàng này lên 78.600 tỷ đồng .

Đà tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh nhà băng của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển công bố kết quả kinh doanh quý II ấn tượng với lợi nhuận trước thuế hơn 4.500 tỷ đồng , tăng 59% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHB đạt lợi nhuận trước thuế trên 8.900 tỷ đồng , tăng 30%, hoàn thành 61% kế hoạch cả năm.

LPB cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi thị giá tăng 46% từ đầu năm lên 39.200 đồng/cổ phiếu. Nửa đầu năm, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế 6.164 tỷ đồng , hoàn thành 41,5% kế hoạch năm, với tổng thu nhập hoạt động đạt 9.601 tỷ đồng .

Chiều ngược lại, áp lực gây rung lắc chỉ số chính tập trung tại các mã VPB (-2,7%), VCB (-0,8%), FPT (-2,2%), HPG (-1,4%), GEX (-4,8%), MWG (-1,8%), VNM (-1,1%), HVN (-2%), TCB (-0,5%) và BSR (-2%).

Khối ngoại mạnh tay chốt lời khi bán ròng trên 1.500 tỷ đồng , chiếm hơn 70% quy mô bán ròng là FPT (- 1.077 tỷ đồng ). Ngoài ra, còn có các mã SSI (- 193 tỷ đồng ), MWG (- 141 tỷ đồng ), HPG (- 106 tỷ đồng ).

Trong khi đó, SHB được gom 129 tỷ đồng , HCM (+ 97 tỷ đồng ), CMG (+ 96 tỷ đồng ).