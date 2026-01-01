Bộ Xây dựng lập ban chỉ đạo triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ban chỉ đạo của Bộ Xây dựng về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam bao gồm 18 thành viên, do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban.

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên, với Trưởng ban là Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Phó trưởng ban thường trực là ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Hai Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và Phạm Minh Hà cùng làm Phó trưởng ban.

Các thành viên còn lại của Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng và ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Xây dựng cũng đồng thời thành lập Tổ thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm Tổ trưởng; Tổ chuyên gia đặt tại Cục Đường sắt Việt Nam do Thứ trưởng Phạm Minh Hà làm Tổ trưởng; Tổ phát triển nguồn nhân lực đặt tại Vụ Tổ chức cán bộ, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng; Tổ Thể chế đặt tại Vụ Pháp chế, do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm Tổ trưởng.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đồng thời, Ban sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện dự án; kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án, nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Một điểm đáng chú ý là Tổ chuyên gia sẽ được Bộ Xây dựng huy động từ các nhóm chuyên ngành đường sắt về vận tải; kết cấu hạ tầng; phương tiện; thông tin, tín hiệu, giám sát và điều khiển; điện sức kéo.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng cũng sẽ huy động các chuyên gia quốc tế có năng lực, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ xây dựng, vận hành đường sắt, nhất là tư vấn hỗ trợ chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt.

Tổ chuyên gia sẽ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, biệt phái hoặc ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với các Ban quản lý dự án; kinh phí do các Ban quản lý dự án chi trả.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 30/11/2024 với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương 67 tỷ USD từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM) và đi qua 20 tỉnh, thành.